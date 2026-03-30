Após anúncio de fechamento, Conservatório de Música do Juruá será retomado

Dias após o anúncio do fechamento do Conservatório de Música do Juruá, em Cruzeiro do Sul, uma reviravolta trouxe alívio para alunos e famílias: o projeto deve ser retomado. O procurador-geral de Justiça do MInistério Público do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, confirmou neste domingo (29) que a iniciativa voltará a funcionar por meio de uma parceria com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O encerramento das atividades, divulgado no último fim de semana, havia causado forte comoção. Sem recursos para continuar, o conservatório – que ao longo de quase uma década formou mais de mil alunos – deixou uma lacuna cultural na cidade e interrompeu o acesso gratuito à formação musical para crianças e adolescentes, muitos deles em situação de vulnerabilidade.

Para famílias atendidas, o impacto foi imediato. Pais relataram que o espaço era mais do que uma escola de música, funcionando como ambiente de acolhimento e transformação social. Com o fechamento, Cruzeiro do Sul passou a contar apenas com iniciativas particulares no setor.

Agora, com o anúncio do MPAC, a expectativa é de retomada das atividades e continuidade do projeto idealizado pelo promotor de Justiça Iverson Bueno em 2016 e institucionalizado em 2017. A iniciativa sempre teve como foco oferecer oportunidades por meio da música e estimular o desenvolvimento pessoal e cultural de jovens do Vale do Juruá.

“O Conservatório visa transformar realidades, oferecendo oportunidades por meio da música”, destacou o Ministério Público ao anunciar a retomada. O procurador-geral reforçou a importância social da iniciativa: “Investir na infância e na juventude é garantir um futuro mais justo, digno e com oportunidades para toda a sociedade”.

O conservatório é fruto de uma parceria entre o MPAC, o 61º Batalhão de Infantaria de Selva, a Sociedade Eunice Weaver e o Poder Judiciário. Ao longo dos anos, revelou talentos e chegou a projetar alunos em nível nacional, com participações em programas como o The Voice Brasil, além da formação de grupos musicais locais, como a banda Garotos do Sótão.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre prazos ou formato da retomada.