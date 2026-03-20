Após cinco dias de buscas, caçadores desaparecidos são encontrados com vida na região de Porto Walter

Após cinco dias de buscas intensas na mata, os dois caçadores desaparecidos na comunidade Mororó, zona rural de Porto Walter, foram encontrados com vida na manhã desta sexta-feira. A informação trouxe alívio para familiares e moradores, que acompanhavam com apreensão a operação de resgate.

As buscas mobilizaram uma grande força-tarefa, envolvendo o Corpo de Bombeiros do Acre e voluntários da própria comunidade, que se uniram para tentar localizar os homens na região de difícil acesso.

De acordo com o comandante Josadac Cavalcante, o caso inicialmente apontava o desaparecimento de duas pessoas, mas depois foi confirmado que um grupo de cinco caçadores estava na área do Rio Cruzeiro do Vale, afluente do Rio Juruá.

Os dois homens, identificados como Marcos e conhecido como “Montanha”, haviam se perdido na mata desde a noite da última terça-feira, o que gerou grande mobilização na região.

Na manhã desta sexta, a notícia do reencontro começou a circular nas redes sociais, informando que os caçadores conseguiram sair pela região do Rio Natal, próximo à comunidade.

“Os meninos que estavam perdidos saíram no Rio Natal, estão bem, só aguardando retorno para suas famílias”, dizia a publicação.

Apesar das dificuldades enfrentadas durante os dias na floresta, ambos foram localizados conscientes e sem informações iniciais de ferimentos graves.

A notícia foi recebida com emoção pela comunidade, que participou ativamente das buscas, demonstrando união e solidariedade em um momento de grande tensão.

Agora, a expectativa é pelo reencontro dos caçadores com seus familiares, encerrando um episódio que mobilizou toda a região do Juruá.