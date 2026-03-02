02/03/2026
ContilPop
Após cirurgia cardíaca, vereador de Sena Madureira segue entubado na UTI

O quadro de saúde inspira atenção e a equipe médica mantém monitoramento constante

O vereador de Sena Madureira, Francisco Maia (PP), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, após passar por uma cirurgia cardíaca na última quinta-feira (26).

De acordo com comunicado divulgado pela Câmara Municipal, o parlamentar segue entubado. Informações repassadas por fontes apontam que ele teria sofrido uma parada cardíaca no último sábado (28), o que exigiu cuidados intensivos e acompanhamento médico rigoroso.

LEIA TAMBÉM: “Nossa pena é perpétua”: sobrinho transforma dor em memória dez anos após feminicídio

Desde então, o quadro de saúde inspira atenção e a equipe médica mantém monitoramento constante. Um novo boletim médico deverá ser divulgado na tarde desta segunda-feira (02), trazendo atualizações sobre a evolução clínica do vereador.

Familiares e amigos têm mobilizado uma corrente de orações nas redes sociais e pedem que a população continue intercedendo pela recuperação de Francisco Maia. A expectativa é de que ele responda positivamente aos cuidados médicos nos próximos dias.

