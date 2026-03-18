18/03/2026
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Após convite de Bittar, prefeito Sérgio Lopes anuncia pré-candidatura a federal

O prefeito anunciou ainda, a pré-candidatura a deputado estadual do vereador mais jovem do estado, José Henrique

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Prefeito Sergio Lopes anunciou a pré-candidatura a deputado federal
Prefeito Sergio Lopes anunciou a pré-candidatura a deputado federal/Foto: Reprodução/Redes sociais

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), que colocou seu nome como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. O vídeo foi publicado no perfil do prefeito.

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“Hoje, 18, me reuni com o nosso grupo político em um momento de muita reflexão, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com o futuro da nossa gente. Depois de muitas conversas e ouvindo aqueles que caminham ao nosso lado todos os dias, venho compartilhar uma decisão importante. Coloco meu nome como pré-candidato a deputado federal, atendendo ao chamado e à confiança do nosso senador Márcio Bittar”, disse.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Sérgio Lopes e vereador José Henrique avaliam UAP e apoiam manifestação estudantil

O prefeito anunciou ainda, a pré-candidatura a deputado estadual do vereador mais jovem do estado, José Henrique. “Um nome que representa renovação, força e vontade de fazer diferente. Acredito na nova geração, em quem tem disposição para trabalhar e coragem para enfrentar os desafios que o nosso estado precisa superar”, afirmou.

“Esse não é um passo dado por vaidade, mas por propósito. Sabemos que toda ação gera uma reação, e é por isso que escolhemos agir com coragem, seriedade, serenidade e os pés no chão. A política precisa voltar a ser instrumento de transformação real, com respeito às pessoas e responsabilidade com cada decisão tomada”, destacou.

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