Após convite de Bittar, prefeito Sérgio Lopes anuncia pré-candidatura a federal

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), que colocou seu nome como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. O vídeo foi publicado no perfil do prefeito.

“Hoje, 18, me reuni com o nosso grupo político em um momento de muita reflexão, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com o futuro da nossa gente. Depois de muitas conversas e ouvindo aqueles que caminham ao nosso lado todos os dias, venho compartilhar uma decisão importante. Coloco meu nome como pré-candidato a deputado federal, atendendo ao chamado e à confiança do nosso senador Márcio Bittar”, disse.

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O prefeito anunciou ainda, a pré-candidatura a deputado estadual do vereador mais jovem do estado, José Henrique. “Um nome que representa renovação, força e vontade de fazer diferente. Acredito na nova geração, em quem tem disposição para trabalhar e coragem para enfrentar os desafios que o nosso estado precisa superar”, afirmou.

“Esse não é um passo dado por vaidade, mas por propósito. Sabemos que toda ação gera uma reação, e é por isso que escolhemos agir com coragem, seriedade, serenidade e os pés no chão. A política precisa voltar a ser instrumento de transformação real, com respeito às pessoas e responsabilidade com cada decisão tomada”, destacou.