Após crítica de Flávio, Lula alfineta Bolsonaro: “Pai dele está no desmanche”

O ex-presidente está internado desde 13 de março após passar mal no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília

Guilherme Giagio

26/03/2026 às 21:55

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(Fernando Frazão/Agência Brasil | Reprodução/Flávio Bolsonaro)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (26/3), que Jair Bolsonaro está “em desmanche”. A alfinetada do petista no antecessor foi utilizada em resposta à crítica do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No mês passado, o filho do ex-presidente da República afirmou que o adversário político seria um “Opala velho”.

Em um evento no Rio, o chefe do Executivo manteve a analogia com o veículo: “Outro dia, o filho do Bolsonaro falou assim: ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, não me ofendo porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala… Ele fala isso porque o Opala dele é o pai dele, que tá no desmanche”, ironizou.

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Abrir em tela cheia Reprodução / YouTube Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do BrasilCrédito: Reprodução Instagram @jairmessiasbolsonaro Lula fala sobre situação envolvendo SBT e Zezé Di CamargoReprodução: YouTube/CanalGov Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do BrasilCrédito: Reprodução Instagram @jairmessiasbolsonaro Presidente LulaCrédito: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR Carlos Bolsonaro publica foto antiga do pai no hospitalReprodução/Instagram/@carlosbolsonaro

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Na ocasião, Flávio afirmou que Lula seria “um produto vencido de verdade”. O senador continuou: “Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, com câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não leva para lugar nenhum. E ainda bebe pra caramba. A gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda”.

A resposta de Lula foi na Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói. Além da crítica a Bolsonaro, o presidente aproveitou o evento para destacar feitos da sua gestão na saúde e discursou sobre a importância do exame de próstata, criticando o preconceito dos homens em relação ao método. Mais cedo, o petista recebeu a vacina contra a gripe e iniciou a campanha de vacinação ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi diagnosticado com pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração, causada pela aspiração de líquido do estômago. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (26/3), o político terá alta nesta sexta-feira (27/3).

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Tags:Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula

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Fonte: Portal Leo Dias