Após deixar emprego de mais de 10 anos, acreana transforma marmitas fitness em negócio

O que começou como uma forma de organizar a própria alimentação acabou se transformando em um negócio em crescimento. A acreana Jennifer da Silveira Mendonça, criadora da marca Jenni Marmitas, encontrou no preparo de refeições fitness uma oportunidade de empreender após deixar um emprego formal de mais de uma década. Neste sábado (14), a reportagem do ContilNet bateu um papo com a empresária, que contou um pouco da própria história.

A ideia surgiu em um momento de transição na vida da empreendedora. Durante anos trabalhando com carteira assinada, Jennifer precisou repensar os rumos profissionais quando saiu do trabalho. Foi então que decidiu apostar em algo que já fazia parte da sua rotina: preparar marmitas saudáveis.

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Na época, ela vivia uma fase em que precisava cuidar mais da alimentação por estar acima do peso. Para manter uma rotina equilibrada, começou a organizar e preparar as próprias refeições. O hábito, além de ajudar na perda de peso, acabou chamando a atenção de colegas de trabalho.

“Eles sempre elogiavam minha comida e pediam para que eu fizesse marmitas para eles também. Eu brincava dizendo que não iria cozinhar para ninguém”, lembra.

Virando realidade

A brincadeira acabou se transformando em oportunidade. Após ficar desempregada, Jennifer conta que estava em casa pensando no que fazer quando teve a ideia de começar a vender marmitas. Incentivada por amigos, decidiu dar os primeiros passos no empreendedorismo. No início, os desafios foram muitos. Começar praticamente do zero, sem muitos recursos e ainda precisar conquistar clientes exigiu coragem e persistência. Além disso, ela precisava cuidar sozinha de todas as etapas do negócio: desde a compra dos ingredientes até o preparo, divulgação e atendimento.

Mesmo com a rotina intensa, Jennifer diz que encontrou motivação no retorno dos clientes e na possibilidade de ajudar outras pessoas a manter uma alimentação mais saudável. “Muita gente acha que fazer dieta significa comer algo sem sabor. Eu gosto de mostrar justamente o contrário: é possível cuidar da saúde e ainda comer comida gostosa”, afirma.

Outro diferencial do negócio está na forma de produção. As marmitas são feitas apenas por encomenda, garantindo que os clientes recebam refeições frescas. Depois da entrega, cada pessoa decide se deseja congelar ou consumir na hora.

Com o crescimento da clientela, as marmitas já ultrapassaram fronteiras inesperadas. Segundo Jennifer, pedidos já foram enviados para municípios distantes do Acre, como Santa Rosa do Purus, e até para outros estados, como o Rio de Janeiro.

Para o futuro, a empreendedora sonha em ampliar ainda mais o negócio. Entre os planos está estruturar uma cozinha industrial própria, aumentando a produção e fortalecendo a marca que nasceu de forma simples, na cozinha de casa.

“Algo que começou pequeno hoje já chega a lugares que eu nunca imaginei. Tenho muitos sonhos e continuo trabalhando todos os dias para que eles se tornem realidade”, diz.