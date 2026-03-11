Após demissão do São Paulo, Crespo se pronuncia pela primeira vez: “Orgulho do trabalho”

O técnico Hernán Crespo se manifestou, publicamente, nesta quarta-feira (11/3), após deixar o comando do São Paulo. Em mensagem publicada nas redes sociais, o treinador agradeceu ao clube pelo período em que esteve à frente da equipe e afirmou que dirigir o time paulista “foi uma honra”. A saída do argentino ocorre após sua segunda passagem pelo Tricolor.

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (11/04)

Na publicação, Crespo iniciou o texto fazendo um balanço do ciclo que chega ao fim e destacou o sentimento em relação ao trabalho desenvolvido no período recente à frente da equipe.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Crespo Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC

Hernan Crespo, técnico do São Paulo Reprodução/Instagram: @SaoPauloFC Reprodução Voltar

Próximo

Leia Também Esportes Crespo está de volta: São Paulo acerta retorno do técnico argentino após saída de Zubeldía Esportes CT de Cotia em condições precárias irrita Crespo e expõe problemas no São Paulo Esportes Demissão de Crespo cai como uma bomba no São Paulo. Filipe Luís está praticamente descartado Esportes Hernán Crespo é apresentado no São Paulo e foca em reação no Brasileirão

“Chega ao fim a nossa segunda passagem no comando do São Paulo. Saímos de cabeça erguida, com orgulho do trabalho realizado e do caminho que construímos juntos, e com a absoluta certeza de termos honrado esta instituição gigante todos os dias, independentemente das adversidades”, iniciou Crespo.

O treinador também direcionou agradecimentos ao elenco do Tricolor, ressaltando a convivência com o grupo de atletas durante o período em que comandou o time.

“Quero agradecer de coração aos jogadores. O compromisso de vocês e a união do nosso grupo no dia a dia e nos jogos mostram que estávamos no caminho certo. Foi uma honra. Deixo também um agradecimento muito especial a todos os funcionários, do CT ao Morumbi, que trabalham diariamente com carinho e um profissionalismo silencioso. Também quero deixar palavras de agradecimento aos dirigentes com quem trabalhei ao longo deste período”, continuou.

Na sequência, o argentino citou o apoio da torcida são-paulina e afirmou que buscou retribuir o incentivo recebido durante sua passagem pelo clube.

“Aos maravilhosos torcedores tricolores: o meu maior e mais sincero agradecimento. O apoio constante e cada vez maior de vocês, e o fato de voltarmos a viver noites inesquecíveis juntos, mostraram-me mais uma vez o peso desta camisa. O meu foco, dedicação e lealdade estiveram sempre aqui, tentando devolver a vocês a alegria que merecem”, disse o treinador.

A mensagem foi encerrada com votos de sucesso ao clube para os próximos desafios. “Desejo ao São Paulo Futebol Clube todo o sucesso nos muitos desafios que virão no futuro, que tenho certeza de que serão superados. A instituição estará sempre acima de qualquer pessoa. Com gratidão, vocês estarão sempre no meu coração!”, finalizou.

Crespo iniciou sua segunda passagem pelo São Paulo em julho de 2025. Desde então, comandou a equipe em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. Considerando as duas etapas no clube, o treinador acumulou 99 jogos à frente do time, somando 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.