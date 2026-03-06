Após escaparem da cassação, vereadores anunciam culto de ação de graças em Sena Madureira

Após conseguirem na Justiça a suspensão da decisão que determinava a cassação de seus mandatos, quatro vereadores de Sena Madureira anunciaram a realização de um culto de ação de graças. A cerimônia religiosa ocorrerá na noite desta sexta-feira (6), a partir das 18h, no plenário da Câmara Municipal.

O evento foi anunciado pelos vereadores Tom Cabeleireiro (PL), Helissandra Matos (MDB), Real (PL) e Ivoneide Bernardino (PL), que afirmam que o culto tem como objetivo agradecer a Deus diante dos desafios enfrentados durante o processo judicial que colocou em risco seus mandatos.

ENTENDA: URGENTE: TSE suspende cassação de vereadores do PL em Sena Madureira e impede retotalização

Os parlamentares foram atingidos por decisões da Justiça Eleitoral do Acre em ações movidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), que apontaram suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. Na ocasião, a decisão previa a anulação das chapas dos partidos envolvidos e, consequentemente, a cassação dos mandatos dos vereadores eleitos.

No entanto, uma liminar concedida pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, suspendeu os efeitos da decisão anterior. Com isso, os vereadores permanecem nos cargos até o julgamento definitivo do caso pela Justiça Eleitoral.

Segundo os parlamentares, o culto desta sexta-feira será um momento de fé e gratidão, além de reunir apoiadores, familiares e membros da comunidade para celebrar a continuidade de seus mandatos enquanto o processo segue em tramitação.