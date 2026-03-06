Após fala de Chaiany no BBB 26, entenda por que pagar o mínimo do cartão pode virar dívida alta

Uma conversa no Big Brother Brasil 26 colocou em evidência um problema comum na vida financeira dos brasileiros. A participante Chaiany Andrade revelou que ainda não entende totalmente os impactos de pagar apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, prática que pode transformar uma dívida pequena em um valor muito maior.

Entenda sobre a fala de Chaiany

Durante o bate-papo na casa, Chaiany comentou o assunto com a atriz Solange Couto. Na conversa, Solange contou que já passou anos pagando somente o mínimo da fatura antes de perceber o tamanho do problema financeiro.

Quando o cliente paga apenas uma parte da fatura do cartão, o restante do valor entra automaticamente no chamado crédito rotativo. Isso significa que a quantia não paga é transferida para o mês seguinte com a cobrança de juros, taxas e encargos.

O crédito rotativo é conhecido por ter alguns dos juros mais altos do mercado financeiro. Assim, o valor que ficou pendente volta na próxima fatura com acréscimos, o que pode fazer a dívida crescer rapidamente.

Esse mecanismo é chamado popularmente de “juros sobre juros”, já que os encargos passam a incidir também sobre valores que já foram corrigidos anteriormente. Caso a situação se repita por vários meses, o débito pode virar uma verdadeira bola de neve.

Limite para os juros

Dados do Banco Central do Brasil mostram que a taxa média mensal do crédito rotativo pode chegar a cerca de 15%, dependendo da instituição financeira.

Desde 2024, no entanto, uma regra passou a limitar esse crescimento. Agora, o total cobrado no rotativo não pode ultrapassar 100% do valor original da dívida. Na prática, isso significa que uma dívida de R$ 5 mil, por exemplo, não pode ultrapassar R$ 10 mil mesmo com os juros acumulados.

Especialistas em educação financeira recomendam que, sempre que possível, o consumidor pague o valor total da fatura, evitando a incidência de juros e o risco de endividamento.

