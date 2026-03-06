Após infarto, namorado de Jojo Todynho se pronuncia do hospital: “Realmente fiz uso de hormônio”

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
O namorado de Jojo Todynho, Thiago Gonçalves, de 38 anos, sofreu um infarto e foi internado às pressas no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro. A informação foi antecipada pelo portal LeoDias. Ele passou a noite da última quinta-feira (5/3) na UTI e se pronunciou nesta sexta-feira (6/3). Em seu relato, o companheiro da cantora admitiu que já fez uso de hormônios e destacou que o quadro de infarto pode estar ligado a diferentes fatores.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“Fala, galera! Boa tarde! Vi aí que já está circulando nos meios de comunicação a situação da minha saúde, né? Inclusive já até deram alta, mas queria dizer que, na medida do possível, estou bem. Confesso aqui que realmente já fiz uso de hormônios com acompanhamento médico e que o infarto é um caso, um quadro que acontece por diversos fatores. Então, passo aqui também para tranquilizar vocês, porque estou recebendo muitas mensagens e não estou conseguindo responder”, disparou Thiago.

“Se Deus quiser, em breve estou saindo daqui, tá? Um beijo e um abraço para todo mundo”, finalizou o policial, que atua na corporação há mais de duas décadas, possui formação em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e também estuda Engenharia Civil. Diante do susto, Todynho ficou bastante preocupada com o estado de saúde do amado e prestou total apoio a ele durante a internação.

