07/03/2026
ContilPop
Após infarto, namorado de Jojo Todynho segue internado e passará por novo procedimento

Escrito por Portal Leo Dias
apos-infarto,-namorado-de-jojo-todynho-segue-internado-e-passara-por-novo-procedimento

O namorado de Jojo Todynho, Thiago Gonçalves, de 38 anos, vai precisar passar mais alguns dias no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro, e realizar um novo procedimento após sofrer um infarto, na quinta-feira (5/3). Saiba mais!

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Em vídeo publicado nas redes sociais direto do hospital, na noite desta sexta-feira (6/3), o policial forneceu mais informações sobre seu quadro de saúde.”Eu queria aqui agradecer o carinho. Estou recebendo mensagens de um monte de gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo, ainda estou um pouco cansado”, iniciou o companheiro da influenciadora, detalhando a situação: “Um procedimento que poderia… o planejamento era que terminasse mais rápido, mas se estendeu um pouco mais”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21
Thiago GonçalvesFoto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21
Foto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21
Thiago GonçalvesFoto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21
Foto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21
Thiago GonçalvesFoto: Reprodução/Instagram @thiagogoncalves_21

“Mas também queria aproveitar aqui pra agradecer o carinho e as mensagens de apoio e as orações, tá? Breve eu recebo alta, mas eu ainda tenho mais um procedimento pra fazer. E quando tudo estiver finalizado, eu venho aqui e explico, oriento. Porque sofrer um infarto com 39 anos não é algo comum e nem simples”, finalizou Thiago.

Ele passou a noite da última quinta-feira (5/3) na UTI e se pronunciou nesta sexta-feira (6/3). A informação foi antecipada pelo portal LeoDias. Mais cedo, o companheiro de Jojo admitiu que já fez uso de hormônios e destacou que o quadro de infarto pode estar ligado a diferentes fatores: “Inclusive já até deram alta, mas queria dizer que, na medida do possível, estou bem. Confesso aqui que realmente já fiz uso de hormônios com acompanhamento médico e que o infarto é um caso, um quadro que acontece por diversos fatores. Então, passo aqui também para tranquilizar vocês”.

