Após internação, Carol Cabrino e o filho recém-nascido recebem alta: “Deus cuida de tudo”

A influenciadora Carol Cabrino compartilhou, nesta terça-feira (10/3), que recebeu alta ao lado do filho recém-nascido, Felippo. O quarto herdeiro dela com o zagueiro Marquinhos nasceu em 2 de março e precisou ficar alguns dias internado. Os dois estavam em um hospital da França, onde a família do jogador da Seleção Brasileira e do PSG vive desde 2013.

Em suas redes sociais, ela relembrou o momento de tensão: “Existem momentos na vida que nos marcam para sempre. Os últimos dias foram intensos, cheios de emoções, lágrimas, silêncio, oração e muito amor. Momentos que só quem vive entende o tamanho do que se sente no coração”, iniciou.

O bebê é o caçula de três irmãos, Maria Eduarda, de 8 anos, Enrico, de 6, e Martina, de 2. Os filhos mais velhos do casal visitaram Felippo e a mãe no hospital. Marquinhos e Carol Cabrino celebram nascimento do 4º filho. Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, anuncia nova gravidez.

“Entre um dia e outro, aprendemos mais uma vez sobre entrega, sobre esperança e sobre confiar mesmo quando tudo parece incerto”, continuou Carol, que não deu mais detalhes sobre o quadro de Felippo, mas seguiu o desabafo: “Hoje estamos em casa. Com o coração cheio de gratidão. Quero em breve poder explicar tudo para vocês”.

“Cada foto desse carrossel carrega um pedacinho da nossa história nesses dias. Uma história de amor, de força e de cuidado. E, acima de tudo, uma lembrança muito clara de que Deus nunca nos deixou sozinhos. Minha fé permaneceu firme o tempo todo, porque eu sabia: Deus cuida de tudo. Sempre”, finalizou.

A publicação foi ilustrada com uma série de fotos inéditas do filho mais novo, inclusive o momento em que o bebê conheceu os irmãos, Maria Eduarda, de 8 anos, Enrico, de 6, e Martina, de 2, pela primeira vez. Nos comentários, Marquinhos celebrou o encontro dos filhos: “Dias de muitas emoções, fé e muito aprendizado, nosso Pippo chegou nos lembrando o quão especial são os nossos filhos em nossa vida! Te amo muito meu amor, você é incrível”.

O caçula é chamado de “bebê arco-íris”, nome dado ao bebê que nasce após uma perda gestacional. Carol e Marquinhos perderam um filho no nono mês de gestação antes da gravidez de Felippo.