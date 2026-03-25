Após mais de 10 anos fechado, Gladson reinaugura Memorial e Teatro em Cruzeiro do Sul

O Memorial José Augusto foi reinaugurado nesta quarta-feira (25), em Cruzeiro do Sul, após passar mais de uma década fechado e sem manutenção. O espaço histórico, que integra o complexo do Museu de Cruzeiro do Sul, volta a funcionar como um importante ponto de preservação da memória e da cultura do Vale do Juruá.

A revitalização faz parte de uma política de recuperação de patrimônios históricos no estado. Segundo o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a proposta foi garantir a preservação das características originais do prédio, aliando tecnologia e durabilidade.

“É uma orientação do governador Gladson Camelí que a gente possa revitalizar esses espaços que contam a nossa história. Mas não só revitalizar, e sim tornar mais seguros, acessíveis e confortáveis. Aqui, por exemplo, mantivemos o piso e o forro em madeira, mas com soluções técnicas para garantir durabilidade e segurança”, destacou.

O secretário também ressaltou que praticamente toda a estrutura precisou ser recuperada, devido ao longo período de abandono.

“Se fosse resumir, é tudo novo, mas tudo remetendo à história local. O espaço passou muito tempo fechado e sofreu com intempéries, como cupins. Hoje, a gente entrega um ambiente preparado para receber a população e turistas”, completou.

Além da estrutura física, o espaço também ganhou nova organização museológica. De acordo com o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kimpara, o local reúne diferentes elementos da identidade regional.

“Esse é um espaço de guarda, preservação e formação das futuras gerações. Aqui temos um ambiente ‘3 em 1’: o museu, o Memorial José Augusto — que homenageia o primeiro governador eleito pelo voto direto — e exposições dos povos originários. É um espaço que demonstra o respeito à nossa cultura e à nossa história”, afirmou.

O prédio que abriga o memorial também carrega valor histórico significativo. Construído em 1913, o imóvel é considerado centenário e símbolo da arquitetura local. Para o historiador Antônio Francinei de Almeida Rocha, a reabertura representa um resgate importante para a população.

“É uma satisfação muito grande, não só como historiador, mas como morador de Cruzeiro do Sul. Esse é um prédio centenário que precisava ser recuperado. Agora, ele volta a ter funcionalidade e é devolvido à população”, destacou.

A obra contou com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, conforme informou o governador Gladson Camelí.

“Foi um investimento para restaurar e deixar esse legado, mostrando a história da nossa região. É um momento especial, depois de mais de dez anos com o espaço fechado”, declarou.

Com a reinauguração, o Memorial José Augusto volta a cumprir seu papel como espaço de memória, educação e valorização cultural, reunindo acervos que vão desde a história local até registros dos povos originários e da biodiversidade amazônica.