16/03/2026
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Após mais de 24 horas dentro de poço, cachorro é salvo por bombeiros no interior do Acre

Utilizando equipamentos apropriados, os militares conseguiram acessar o interior do poço

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Moradores da área acompanharam a operação e comemoraram o resultado da ação.
Moradores da área acompanharam a operação e comemoraram o resultado da ação | Foto: Cedida

Uma ocorrência de resgate mobilizou militares do Corpo de Bombeiros Militar do Acre na tarde deste domingo (15) em Sena Madureira. Um cachorro que havia caído em um poço de aproximadamente seis metros de profundidade foi retirado com vida após permanecer mais de 24 horas no local.

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A ação foi realizada por uma equipe do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6ºBEPCIF) que foi acionada por moradores da rua Rosimeire Teixeira, no bairro Ana Vieira. Ao chegar ao endereço, os bombeiros constataram que o animal estava preso dentro do poço e apresentava sinais de cansaço devido ao longo período sem conseguir sair.

Utilizando técnicas de salvamento e equipamentos apropriados, os militares conseguiram acessar o interior do poço e realizar a retirada do cachorro com segurança. Apesar de estar um pouco debilitado, o animal foi resgatado com vida.

Moradores da área acompanharam a operação e comemoraram o resultado da ação. O trabalho rápido da equipe foi fundamental para evitar que o cachorro não resistisse ao tempo prolongado dentro do poço.

A ocorrência também reforça a importância do acionamento imediato das equipes de resgate em situações semelhantes, garantindo uma resposta rápida que pode fazer a diferença na preservação da vida, inclusive de animais.

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