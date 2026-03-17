Após onda de roubos e furtos, Polícia Militar intensifica operações no Vale do Juruá

A Polícia Militar do Acre intensificou as ações de segurança no Vale do Juruá com o reforço de operações voltadas ao combate à criminalidade. A iniciativa envolve a atuação integrada de diferentes forças de segurança e busca ampliar o policiamento, garantindo mais tranquilidade à população.

De acordo com o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, capitão Thales Campos, o reforço nas ações ocorre após recentes acontecimentos registrados na região. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre e também de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que passaram a atuar de forma integrada.

“Diante dos diversos acontecimentos recentes, estamos tendo um reforço por parte da Polícia Militar e também da Secretaria de Segurança. Estamos recebendo apoio do Gefron aqui no Vale do Juruá, com diversas operações em andamento para reprimir e repelir qualquer ação criminosa”, explicou o comandante.

Segundo Thales Campos, a operação tem como foco principal o combate ao crime organizado, além da intensificação de ações preventivas e repressivas. Entre as medidas adotadas estão o cumprimento de mandados de prisão, abordagens policiais e consultas nominais.

As forças de segurança também têm realizado barreiras policiais e ampliado o policiamento em áreas consideradas mais críticas, além de reforçar a presença na região comercial de Cruzeiro do Sul.

“As equipes estão atuando com abordagens, barreiras policiais e intensificação do policiamento em áreas conflagradas e também na região comercial da cidade”, destacou.

A operação segue em andamento e deve continuar nos próximos dias, com o objetivo de fortalecer a segurança pública em todo o Vale do Juruá e coibir a prática de crimes como roubos e furtos na região.

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