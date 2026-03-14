Após paralisação de linhas, veja quais ônibus continuam operando no transporte coletivo da capital

Após o anúncio da paralisação de 31 linhas do transporte coletivo em Rio Branco, usuários do sistema passaram a enfrentar mudanças significativas na rotina de deslocamento pela cidade. As informações foram reunidas com base em levantamento divulgado por Gustavo Hendrick, busólogo e fundador da página Acre Busologia no Instagram. A suspensão foi comunicada pela empresa Ricco Transportes e começou a valer neste sábado (14).

Com a redução da frota em circulação, apenas algumas linhas permanecem operando para garantir o atendimento mínimo a diferentes regiões da capital. A mudança exige que passageiros verifiquem previamente quais rotas ainda estão disponíveis.

De acordo com as informações divulgadas, as seguintes linhas continuam em funcionamento:

103 – Santa Maria / Vila Acre

104 – Liberdade

116A – Cidade do Povo / Chico Mendes

116B – Cidade do Povo / Amadeo Barbosa

201 – Tancredo Neves

203 – Alto Alegre

204 – Mocinha Magalhães

301 – Sobral

401 – Fundhacre

404 – Calafate

405 – Conjunto Esperança / Shopping

501 – UFAC

502 – Universitário

523 – Jorge Kalume

524 – Aeroporto

704 – São Francisco / INCRA

901 – UFAC / Rodoviária

As demais linhas deixaram de operar temporariamente. A orientação para os usuários é verificar os itinerários com antecedência para evitar transtornos, especialmente nos horários de maior movimento.

A paralisação de grande parte das rotas deve impactar diretamente a rotina de trabalhadores, estudantes e demais passageiros que dependem do transporte público na capital.

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