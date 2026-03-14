Após paralisação de linhas, veja quais ônibus continuam operando no transporte coletivo da capital

Após o anúncio da paralisação de 31 linhas do transporte coletivo em Rio Branco, usuários do sistema passaram a enfrentar mudanças significativas na rotina de deslocamento pela cidade. As informações foram reunidas com base em levantamento divulgado por Gustavo Hendrick, busólogo e fundador da página Acre Busologia no Instagram. A suspensão foi comunicada pela empresa Ricco Transportes e começou a valer neste sábado (14).
Com a redução da frota em circulação, apenas algumas linhas permanecem operando para garantir o atendimento mínimo a diferentes regiões da capital. A mudança exige que passageiros verifiquem previamente quais rotas ainda estão disponíveis.
De acordo com as informações divulgadas, as seguintes linhas continuam em funcionamento:
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103 – Santa Maria / Vila Acre
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104 – Liberdade
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116A – Cidade do Povo / Chico Mendes
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116B – Cidade do Povo / Amadeo Barbosa
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201 – Tancredo Neves
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203 – Alto Alegre
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204 – Mocinha Magalhães
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301 – Sobral
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401 – Fundhacre
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404 – Calafate
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405 – Conjunto Esperança / Shopping
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501 – UFAC
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502 – Universitário
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523 – Jorge Kalume
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524 – Aeroporto
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704 – São Francisco / INCRA
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901 – UFAC / Rodoviária
As demais linhas deixaram de operar temporariamente. A orientação para os usuários é verificar os itinerários com antecedência para evitar transtornos, especialmente nos horários de maior movimento.
A paralisação de grande parte das rotas deve impactar diretamente a rotina de trabalhadores, estudantes e demais passageiros que dependem do transporte público na capital.
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