15/03/2026
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Após paralisação de linhas, veja quais ônibus continuam operando no transporte coletivo da capital

Redução no sistema deixou apenas algumas rotas em funcionamento para atender diferentes regiões da cidade

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Após paralisação de linhas, veja quais ônibus continuam operando no transporte coletivo da capital
Veja linhas de ônibus que seguem operando/ Foto: Reprodução

Após o anúncio da paralisação de 31 linhas do transporte coletivo em Rio Branco, usuários do sistema passaram a enfrentar mudanças significativas na rotina de deslocamento pela cidade. As informações foram reunidas com base em levantamento divulgado por Gustavo Hendrick, busólogo e fundador da página Acre Busologia no Instagram. A suspensão foi comunicada pela empresa Ricco Transportes e começou a valer neste sábado (14).

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Com a redução da frota em circulação, apenas algumas linhas permanecem operando para garantir o atendimento mínimo a diferentes regiões da capital. A mudança exige que passageiros verifiquem previamente quais rotas ainda estão disponíveis.

Veja linhas de ônibus que seguem operando

Veja linhas de ônibus que seguem operando/ Foto: Reprodução

De acordo com as informações divulgadas, as seguintes linhas continuam em funcionamento:

  • 103 – Santa Maria / Vila Acre

  • 104 – Liberdade

  • 116A – Cidade do Povo / Chico Mendes

  • 116B – Cidade do Povo / Amadeo Barbosa

  • 201 – Tancredo Neves

  • 203 – Alto Alegre

  • 204 – Mocinha Magalhães

  • 301 – Sobral

  • 401 – Fundhacre

  • 404 – Calafate

  • 405 – Conjunto Esperança / Shopping

  • 501 – UFAC

  • 502 – Universitário

  • 523 – Jorge Kalume

  • 524 – Aeroporto

  • 704 – São Francisco / INCRA

  • 901 – UFAC / Rodoviária

As demais linhas deixaram de operar temporariamente. A orientação para os usuários é verificar os itinerários com antecedência para evitar transtornos, especialmente nos horários de maior movimento.

A paralisação de grande parte das rotas deve impactar diretamente a rotina de trabalhadores, estudantes e demais passageiros que dependem do transporte público na capital.

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