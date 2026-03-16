16/03/2026
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Após pedir jejum pela saúde do pai, Flávio Bolsonaro dança em evento e vídeo gera repercussão

Registro viralizou enquanto Jair Bolsonaro segue internado na UTI

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Flávio Bolsonaro dança em evento
Flávio Bolsonaro dança em evento/Foto: Reprodução

Um vídeo que mostra o senador Flávio Bolsonaro dançando durante um evento político em Rondônia gerou forte repercussão nas redes sociais. As imagens circularam na internet enquanto o pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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A situação foi comentada pelo jornalista Reinaldo Azevedo durante análise exibida em um programa transmitido pelo portal Metrópoles. Na avaliação do comentarista, o comportamento do senador durante o evento levantou questionamentos diante do estado de saúde do ex-presidente.

O vídeo mostra Flávio Bolsonaro no palco, interagindo com apoiadores e dançando ao som de música durante o encontro político. Após a divulgação das imagens, o episódio passou a ser amplamente compartilhado nas redes, gerando debates entre apoiadores e críticos do senador.

Repercussão nas redes

Entre os comentários publicados nas redes sociais, houve manifestações de apoio e também críticas à postura do parlamentar.

Um usuário escreveu: “Flávio Bolsonaro será nosso presidente. Segue firme Flávio”.

Outro comentário ironizou a repercussão do episódio. “Sem o sobrenome Bolsonaro a mídia brasileira não tem o que falar”, publicou uma internauta.

As imagens e a análise exibida no programa ampliaram o debate sobre a postura pública de lideranças políticas em momentos delicados envolvendo familiares.

Até o momento, Flávio Bolsonaro não comentou diretamente a repercussão do vídeo nas redes sociais.

Metrópoles

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