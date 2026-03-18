Após reconciliação, Leticia Colin e Michel Melamed projetam novos trabalhos juntos

Atores destacam admiração, saudade e vontade de dividir a vida pessoal e profissional

Heloísa Cipriano

18/03/2026 às 09:47

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Leticia Colin e Michel Melamed em evento no Palácio Gustavo Capanema, no Rio (Reprodução: gshow)

Depois de um período de cerca de dois anos separados, Leticia Colin e Michel Melamed decidiram retomar o casamento. Na noite da última terça-feira (17/3), durante um evento que reuniu diversos famosos no histórico Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio de Janeiro, o casal falou abertamente sobre a nova fase. A reconciliação, segundo eles, foi marcada pela permanência do carinho e pela percepção de que o vínculo entre os dois continuou forte mesmo durante o distanciamento.

Pais de Uri, de seis anos, os artistas mantiveram a convivência harmoniosa durante o tempo em que não estavam juntos. Em diversas ocasiões, como no aniversário do filho, estiveram lado a lado. Na época, a atriz chegou a definir Melamed nas redes sociais como “o melhor pai do mundo”, reforçando o respeito que sempre existiu entre os dois.

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Abrir em tela cheia Leticia Colin abre álbum de fotos de seu aniversário de 36 anos e reaproximação com ex chama atençãoReprodução: Instagram/@leticiacolin Leticia Colin e Michel MelamedReprodução: Instagram/@leticiacolin Leticia Colin posa ao lado do ex-marido e intriga seguidores: “Mais juntos do que nunca”Reprodução: Instagram/@leticiacolin Leticia ColinDivulgação: Globo Palácio Gustavo Capanema reabriu em maio do ano passado, após passar por restauraçãoFoto: Alexandre Macieira/Riotur

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A retomada do relacionamento também veio acompanhada de planos profissionais. O casal revelou ao portal gshow o desejo de intensificar parcerias criativas em diferentes áreas, incluindo cinema, teatro e televisão. Para Leticia, o marido é uma de suas maiores referências artísticas, o que torna natural a vontade de construir projetos em conjunto.

O reencontro definitivo ocorreu no início deste ano, durante uma viagem em família ao Canadá. A partir daí, os dois assumiram publicamente que estavam dando uma nova chance à história iniciada em 2015, após nove anos de convivência. Em janeiro de 2026, confirmaram que haviam reatado o casamento.

A atriz descreveu a união como um processo contínuo de superação e cuidado mútuo, marcado por fases distintas, mas sustentado pela decisão de permanecerem juntos. Já Melamed prefere comparar o relacionamento a uma obra audiovisual extensa, com momentos de humor, tensão e romance; elementos que, segundo ele, fazem parte de qualquer grande narrativa afetiva.

O sentimento de saudade, segundo eles, foi determinante para a reconciliação. Leticia e Melamed afirmam que, mesmo quando estavam afastados, a admiração e o afeto não diminuíram, o que contribuiu para o desejo de recomeçar. Com bom humor, a atriz já chegou a definir a nova etapa como uma espécie de continuação de roteiro, algo como uma segunda temporada ou até uma trilogia. Para ela, mais do que a seriedade, a leveza e a capacidade de rir juntos são fundamentais para sustentar a relação.

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Fonte: Portal Leo Dias