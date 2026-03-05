Após relato viralizar, esposa de Ferrugem diz que abusos na gestação não têm a ver com cantor

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
apos-relato-viralizar,-esposa-de-ferrugem-diz-que-abusos-na-gestacao-nao-tem-a-ver-com-cantor

Após a repercussão de um relato nas redes sociais sobre abusos durante a gravidez, Thaís Vasconcellos veio a público esclarecer, na tarde desta quinta-feira (5/3), que a situação mencionada não tem relação com o cantor Ferrugem. Segundo ela, o episódio citado aconteceu em um período em que o casal estava separado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A influenciadora afirmou que o objetivo do desabafo era alertar outras mulheres sobre a importância de reconhecer sinais de desrespeito e buscar ajuda, especialmente durante a gestação, quando muitas se sentem mais vulneráveis e com medo de denunciar: “Todos sabem da minha história, sabem que eu estava separada do Jheison. Então, não tem como ser ele. Não sei por que algumas pessoas estão achando que é ele. Mas, de fato, o que eu falei foi para alertar outras mulheres”, disse Thaís ao comentar a repercussão do assunto.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Ferrugem e Thaís Vasconcellos Reprodução: Instagram
Reprodução: Arquivo Pessoal
Thaís VasconcellosReprodução: Arquivo Pessoal
Reprodução: Instagram
FerrugemReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Thaís Vasconcellos e a enteada, JúliaReprodução: Instagram
Reprodução: Redes Sociais
Thais Vasconcellos e Ferrugem em famíliaReprodução: Redes Sociais

Mais cedo, a influenciadora havia feito um desabafo nas redes sociais sobre experiências de abuso físico e psicológico durante a gestação de sua primeira filha, Sofia, hoje com 8 anos. Na ocasião, ela afirmou que apenas recentemente passou a compreender com clareza o que viveu naquele período: “Sofia tem 8 anos, e só hoje consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”, declarou. Sem citar nomes, Thaís contou que, na época, não recebeu o apoio que esperava de pessoas próximas.

Diante da repercussão do desabafo, Thaís explicou que o objetivo de compartilhar a experiência foi incentivar outras mulheres a reconhecerem sinais de desrespeito e buscarem ajuda: “Por estar grávida e com medo, a gente se sente acuada. Foi nesse sentido: para a gente ter lucidez, ter coragem e força para denunciar, para sair dessa situação. Eu saí e isso é página virada na minha vida. Eu só quis, de fato, alertar”, afirmou.

A influenciadora e o cantor de pagode Ferrugem, nome artístico de Jheison Failde de Souza, estão juntos desde 2017 e oficializaram o casamento em maio de 2018. O casal construiu uma família com duas filhas, Sofia e Aurora, e costuma compartilhar momentos da vida familiar nas redes sociais. Atualmente, eles afirmam viver uma fase mais estável e frequentemente destacam a família como base da relação.

