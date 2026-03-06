06/03/2026
ContilPop
Após rescisão de contrato, Governo abre nova licitação para retomar obra da Orla do Quinze

Secretário de Obras Públicas do estado, Ítalo Lopes, anunciou que uma nova licitação foi aberta nesta semana

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange o Boulevard Augusto Monteiro até a curva do Rio Acre/Foto: Secom

Em novembro do ano passado, o governo do Acre precisou rescindir o contrato com a empresa responsável pelas obras da Orla do Quinze, em Rio Branco. A rescisão ocorreu após atrasos no cronograma de execução dos serviços.

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (6), o secretário de Obras Públicas do estado, Ítalo Lopes, anunciou que uma nova licitação foi aberta nesta semana e que uma empresa já apresentou documentação no processo licitatório.

“Depois que a gente rescindiu o contrato, isso vai para o governo federal. A gente precisa de novas aprovações e isso tudo foi vencido. Publicamos a licitação, que abriu agora essa semana, no dia 3. Hoje tem uma empresa que já apresentou a documentação e está na fase de avaliação. Se a empresa tiver tudo ok, é provável que até o final de março a gente contrate a nova empresa e, até o fim de abril, seja emitida a nova ordem de serviço para retomar as obras”, explicou.

Apesar dos atrasos envolvendo a antiga empresa, a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Acre (Seop) ainda mantém a previsão de inauguração da Orla do Quinze para este ano. Segundo o secretário, a estrutura deverá ser entregue até o final de 2026.

Ítalo é secretário de Obras no Governo/Foto: ContilNet

Atualmente, cerca de 50% da contenção prevista no projeto já foi concluída.

“Hoje ela tem basicamente 50% da contenção, que é aquele colchão sacreteo, similares ao que tem na Gameleira, já executados. O restante desse material já está adquirido e em posse da Secretaria de Obras. É um serviço que precisa ser feito no verão. Tem também a parte de urbanização, como o calçamento e os dois mirantes previstos no projeto”, acrescentou.

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange o Boulevard Augusto Monteiro até a curva do Rio Acre, com a proposta de valorizar a região. No local, também está prevista a construção de um museu tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus. Moradores e turistas também poderão visitar áreas verdes e apreciar a vista do rio a partir dos mirantes.

Projeto final de como ficará a obra da Orla do Quinze/Foto: Reprodução

A obra estruturante é fruto do Convênio nº 905179/2020, firmado entre o governo do Acre e o governo federal, por intermédio de autarquia vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, além de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 17 milhões, totalizando cerca de R$ 21 milhões.

