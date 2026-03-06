Após rescisão de contrato, Governo abre nova licitação para retomar obra da Orla do Quinze

Em novembro do ano passado, o governo do Acre precisou rescindir o contrato com a empresa responsável pelas obras da Orla do Quinze, em Rio Branco. A rescisão ocorreu após atrasos no cronograma de execução dos serviços.

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (6), o secretário de Obras Públicas do estado, Ítalo Lopes, anunciou que uma nova licitação foi aberta nesta semana e que uma empresa já apresentou documentação no processo licitatório.

“Depois que a gente rescindiu o contrato, isso vai para o governo federal. A gente precisa de novas aprovações e isso tudo foi vencido. Publicamos a licitação, que abriu agora essa semana, no dia 3. Hoje tem uma empresa que já apresentou a documentação e está na fase de avaliação. Se a empresa tiver tudo ok, é provável que até o final de março a gente contrate a nova empresa e, até o fim de abril, seja emitida a nova ordem de serviço para retomar as obras”, explicou.

Apesar dos atrasos envolvendo a antiga empresa, a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Acre (Seop) ainda mantém a previsão de inauguração da Orla do Quinze para este ano. Segundo o secretário, a estrutura deverá ser entregue até o final de 2026.

Atualmente, cerca de 50% da contenção prevista no projeto já foi concluída.

“Hoje ela tem basicamente 50% da contenção, que é aquele colchão sacreteo, similares ao que tem na Gameleira, já executados. O restante desse material já está adquirido e em posse da Secretaria de Obras. É um serviço que precisa ser feito no verão. Tem também a parte de urbanização, como o calçamento e os dois mirantes previstos no projeto”, acrescentou.

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange o Boulevard Augusto Monteiro até a curva do Rio Acre, com a proposta de valorizar a região. No local, também está prevista a construção de um museu tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus. Moradores e turistas também poderão visitar áreas verdes e apreciar a vista do rio a partir dos mirantes.

A obra estruturante é fruto do Convênio nº 905179/2020, firmado entre o governo do Acre e o governo federal, por intermédio de autarquia vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, além de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 17 milhões, totalizando cerca de R$ 21 milhões.