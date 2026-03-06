Após rumores de crise, Philippe Coutinho e Ainê curtem férias de luxo no Caribe

07/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
apos-rumores-de-crise,-philippe-coutinho-e-aine-curtem-ferias-de-luxo-no-caribe

O meio-campista Philippe Coutinho e a influenciadora Ainê Coutinho estão aproveitando dias de descanso na ilha de Saint Barthélemy, no Caribe, após o fim da segunda passagem do jogador pelo Vasco da Gama. O casal escolheu o luxuoso resort Le Barthélemy Hotel & Spa para a viagem, conhecido por oferecer acomodações de alto padrão à beira-mar, com diárias que podem chegar a cerca de R$ 45 mil nas suítes mais exclusivas. A viagem acontece em meio a especulações nas redes sociais sobre uma possível crise no casamento dos dois, que estão juntos há 19 anos e são pais de três filhos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Os rumores surgiram após a estreia de Ainê como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A influenciadora negou qualquer problema no relacionamento e atribuiu as especulações ao perfil mais reservado do marido nas redes sociais. Segundo ela, o jogador prefere manter uma vida discreta e raramente participa de eventos públicos ou exposições.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@ainee.c
Reprodução: Instagram/@ainee.c
Reprodução: Instagram/@ainee.c
Reprodução: Instagram/@ainee.c
Reprodução: Instagram/@ainee.c
A ida ao Caribe acontece pouco tempo depois da rescisão contratual de Coutinho com o clube carioca. O vínculo, que inicialmente iria até o fim de junho, foi encerrado antecipadamente em fevereiro, após um período marcado por críticas da torcida e vaias em São Januário. O desgaste acabou impactando o jogador, que decidiu encerrar o ciclo antes do previsto.

Durante a estadia no Caribe, um momento curioso chamou atenção nas redes sociais. Enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar, os dois foram surpreendidos por uma espécie de “homenagem” preparada pelos funcionários do local. Para receber os visitantes brasileiros, a equipe colocou para tocar o funk Parado no Bailão, sucesso de MC L da Vinte lançado em 2018, e animou o ambiente com coreografias e até uma bandeira do Brasil.

Ainê compartilhou a surpresa com os seguidores. “E do ‘nada’… um funk pra gente”, comentou a influenciadora ao mostrar os funcionários animados, alguns até subindo em cadeiras para participar da celebração improvisada. Em seguida, ela entrou no clima da festa e dançou com os presentes, enquanto Coutinho registrava o momento.

