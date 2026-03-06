Após rumores de crise, Philippe Coutinho e Ainê curtem férias de luxo no Caribe

O meio-campista Philippe Coutinho e a influenciadora Ainê Coutinho estão aproveitando dias de descanso na ilha de Saint Barthélemy, no Caribe, após o fim da segunda passagem do jogador pelo Vasco da Gama. O casal escolheu o luxuoso resort Le Barthélemy Hotel & Spa para a viagem, conhecido por oferecer acomodações de alto padrão à beira-mar, com diárias que podem chegar a cerca de R$ 45 mil nas suítes mais exclusivas. A viagem acontece em meio a especulações nas redes sociais sobre uma possível crise no casamento dos dois, que estão juntos há 19 anos e são pais de três filhos.

Os rumores surgiram após a estreia de Ainê como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A influenciadora negou qualquer problema no relacionamento e atribuiu as especulações ao perfil mais reservado do marido nas redes sociais. Segundo ela, o jogador prefere manter uma vida discreta e raramente participa de eventos públicos ou exposições.