Após rumores de crise, Philippe Coutinho e Ainê curtem férias de luxo no Caribe

A ida ao Caribe acontece pouco tempo depois da rescisão contratual de Coutinho com o clube carioca. O vínculo, que inicialmente iria até o fim de junho, foi encerrado antecipadamente em fevereiro, após um período marcado por críticas da torcida e vaias em São Januário. O desgaste acabou impactando o jogador, que decidiu encerrar o ciclo antes do previsto.
Durante a estadia no Caribe, um momento curioso chamou atenção nas redes sociais. Enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar, os dois foram surpreendidos por uma espécie de “homenagem” preparada pelos funcionários do local. Para receber os visitantes brasileiros, a equipe colocou para tocar o funk Parado no Bailão, sucesso de MC L da Vinte lançado em 2018, e animou o ambiente com coreografias e até uma bandeira do Brasil.
Ainê compartilhou a surpresa com os seguidores. “E do ‘nada’… um funk pra gente”, comentou a influenciadora ao mostrar os funcionários animados, alguns até subindo em cadeiras para participar da celebração improvisada. Em seguida, ela entrou no clima da festa e dançou com os presentes, enquanto Coutinho registrava o momento.