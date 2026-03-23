Após sobreviver a ataque, jovem faz primeiro passeio e emociona nas redes

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, voltou a comover as redes sociais ao aparecer em fotos durante seu primeiro passeio após receber alta hospitalar. O momento foi compartilhado por sua mãe, Jaderluce, que celebrou a recuperação da filha após semanas de internação.

“Nosso primeiro passeio depois da alta. Alana vive”, escreveu a mãe ao publicar as imagens, que rapidamente repercutiram entre internautas. A jovem ficou internada por quase um mês e chegou a permanecer em coma durante o período.

Alana deu entrada no hospital no dia 6 de fevereiro e recebeu alta no início de março, após um processo delicado de recuperação. A saída para o passeio simboliza uma nova etapa após dias marcados por incertezas e cuidados intensivos.

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O caso ganhou grande repercussão nacional após a jovem ser vítima de um ataque dentro de casa, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o crime ocorreu depois que Alana recusou um pedido de relacionamento feito por Luiz Felipe Sampaio, de 22 anos.

De acordo com informações do caso, o suspeito não mantinha um relacionamento com a vítima, mas enviava presentes e cartas anônimas, o que já indicava um comportamento insistente. Após o crime, ele foi preso em flagrante e responde por tentativa de feminicídio.

A recuperação de Alana tem sido acompanhada por milhares de pessoas nas redes sociais, que manifestam apoio à jovem e à família. O novo registro, desta vez fora do ambiente hospitalar, foi recebido como um sinal de superação e esperança após o episódio de violência.

O caso também reacende o debate sobre violência contra a mulher e a importância de medidas de proteção diante de comportamentos obsessivos e persistentes.