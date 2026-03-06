Após viagem de três horas de barco, Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural

A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante, na sexta-feira (5), um homem suspeito de matar Maricélio na Colocação São Francisco, zona rural de Assis Brasil. A ação foi realizada por uma equipe de investigadores da delegacia do município após uma operação que exigiu deslocamento de cerca de três horas de barco até a comunidade.

A mobilização policial começou ainda durante a madrugada. Por volta das 3h40, os agentes saíram da cidade e seguiram por via fluvial até a localidade, considerada de difícil acesso. O objetivo era chegar rapidamente ao local do crime para preservar indícios e evitar prejuízos às investigações.

Ao chegar à comunidade, os policiais receberam informações de testemunhas de que o principal suspeito estaria em sua residência, localizada a cerca de 15 minutos da margem do rio. Diante da situação de flagrante, a equipe seguiu imediatamente até o imóvel indicado.

No local, o homem foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão em flagrante.

Suspeito confessou crime

De acordo com o delegado Luccas Vianna, responsável pelo caso, o suspeito confessou o homicídio no momento da abordagem e entregou voluntariamente a arma utilizada no crime.

Informações preliminares apontam que a vítima foi morta na frente da esposa e de uma criança de sete anos. Após o assassinato, o suspeito ainda teria ateado fogo no corpo.

Após a prisão, os policiais realizaram o recolhimento do corpo e conduziram o suspeito, a arma utilizada e o corpo da vítima até a delegacia de Assis Brasil, onde foram adotados os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Assessoria