ContilNet
Após viagem de três horas de barco, Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural

Crime em comunidade

Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural de Assis Brasil
Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural de Assis Brasil

A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante, na sexta-feira (5), um homem suspeito de matar Maricélio na Colocação São Francisco, zona rural de Assis Brasil. A ação foi realizada por uma equipe de investigadores da delegacia do município após uma operação que exigiu deslocamento de cerca de três horas de barco até a comunidade.

A mobilização policial começou ainda durante a madrugada. Por volta das 3h40, os agentes saíram da cidade e seguiram por via fluvial até a localidade, considerada de difícil acesso. O objetivo era chegar rapidamente ao local do crime para preservar indícios e evitar prejuízos às investigações.

Ao chegar à comunidade, os policiais receberam informações de testemunhas de que o principal suspeito estaria em sua residência, localizada a cerca de 15 minutos da margem do rio. Diante da situação de flagrante, a equipe seguiu imediatamente até o imóvel indicado.

No local, o homem foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão em flagrante

O homem foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão em flagrante/Foto: Cedida

Suspeito confessou crime

De acordo com o delegado Luccas Vianna, responsável pelo caso, o suspeito confessou o homicídio no momento da abordagem e entregou voluntariamente a arma utilizada no crime.

Informações preliminares apontam que a vítima foi morta na frente da esposa e de uma criança de sete anos. Após o assassinato, o suspeito ainda teria ateado fogo no corpo.

Após a prisão, os policiais realizaram o recolhimento do corpo e conduziram o suspeito, a arma utilizada e o corpo da vítima até a delegacia de Assis Brasil, onde foram adotados os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Assessoria

