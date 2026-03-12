12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Após virar fenômeno global, “Guerreiras do K-Pop” tem continuação confirmada pela Netflix

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-virar-fenomeno-global,-“guerreiras-do-k-pop”-tem-continuacao-confirmada-pela-netflix

Os fãs da aclamada animação “Guerreiras do K-pop” já podem comemorar! A Netflix confirmou oficialmente, nesta quinta-feira (12/3), que o longa-metragem ganhará uma aguardada continuação. O anúncio coroa o momento brilhante da produção, que se tornou um fenômeno de audiência no catálogo da plataforma de streaming e vem dominando a atual temporada de cinema.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A notícia da sequência vem na melhor hora possível, a poucos dias do Oscar 2026. Após fazer a limpa em diversos prêmios importantes da indústria, o filme chega com força total à cerimônia que acontecerá no domingo (15/3), disputando duas cobiçadas estatuetas.

Veja as fotos

Crédito: Divulgação/Netflix
“Guerreiras do K-Pop” terá sequência na NetflixCrédito: Divulgação/Netflix
Divulgação/Netflix
“Guerreiras do K-Pop” terá sequência na NetflixDivulgação/Netflix
Divulgação/Netflix
“Guerreiras do K-Pop” terá sequência na NetflixDivulgação/Netflix

Leia Também

“Guerreiras do K-Pop” chega aos cinemas brasileiros em sessões especiais de Halloween
Cultura

“Guerreiras do K-Pop” chega aos cinemas brasileiros em sessões especiais de Halloween

Netflix planeja lançar nova animação de “Guerreiras do K-Pop”, diz site
Cultura

Netflix planeja lançar nova animação de “Guerreiras do K-Pop”, diz site

“Guerreiras do K-pop” lidera bilheteria nos EUA e abre portas para Netflix nos cinemas
Cultura

“Guerreiras do K-pop” lidera bilheteria nos EUA e abre portas para Netflix nos cinemas

Fenômeno, “Guerreiras do K-pop” se torna a animação mais popular da história da Netflix
Cultura

Fenômeno, “Guerreiras do K-pop” se torna a animação mais popular da história da Netflix

O novo capítulo dessa história continuará em boas mãos, com roteiro e direção novamente assinados por Maggie Kang e Chris Appelhans. Nas redes sociais, a Netflix não escondeu a empolgação ao divulgar as palavras da diretora sobre o futuro e a expansão da franquia. “Sinto um imenso orgulho como cineasta coreana por o público querer mais desta história coreana e dos nossos personagens coreanos. Há muito mais neste mundo que construímos e estou animada para mostrar a vocês. Este é apenas o começo”, celebrou Maggie Kang, prometendo entregar ainda mais aventura.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.