Após virar fenômeno global, “Guerreiras do K-Pop” tem continuação confirmada pela Netflix

Os fãs da aclamada animação “Guerreiras do K-pop” já podem comemorar! A Netflix confirmou oficialmente, nesta quinta-feira (12/3), que o longa-metragem ganhará uma aguardada continuação. O anúncio coroa o momento brilhante da produção, que se tornou um fenômeno de audiência no catálogo da plataforma de streaming e vem dominando a atual temporada de cinema.

A notícia da sequência vem na melhor hora possível, a poucos dias do Oscar 2026. Após fazer a limpa em diversos prêmios importantes da indústria, o filme chega com força total à cerimônia que acontecerá no domingo (15/3), disputando duas cobiçadas estatuetas.

O novo capítulo dessa história continuará em boas mãos, com roteiro e direção novamente assinados por Maggie Kang e Chris Appelhans. Nas redes sociais, a Netflix não escondeu a empolgação ao divulgar as palavras da diretora sobre o futuro e a expansão da franquia. “Sinto um imenso orgulho como cineasta coreana por o público querer mais desta história coreana e dos nossos personagens coreanos. Há muito mais neste mundo que construímos e estou animada para mostrar a vocês. Este é apenas o começo”, celebrou Maggie Kang, prometendo entregar ainda mais aventura.