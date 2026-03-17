Aposentadoria compulsória: ex-juiz suspeito ganha R$ 102 mil por mês

O sistema de punições do Judiciário brasileiro enfrenta um momento de profunda revisão. O juiz Peter Eckschmiedtn, afastado do cargo sob a acusação de integrar um esquema de execuções fraudulentas, continua a receber rendimentos brutos que superam os R$ 102 mil mensais. Desde que a sua aposentadoria compulsória foi decretada em maio do ano passado, o magistrado já embolsou quase R$ 1 milhão dos cofres públicos, mesmo com a gravidade das denúncias que incluem a apreensão de R$ 1,7 milhão em sua residência.

De acordo com o portal Metrópoles, o cenário jurídico mudou drasticamente nesta segunda-feira (16/3), quando o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou uma decisão semelhante do CNJ, argumentando que a reforma da Previdência de 2019 retirou a base constitucional para esse tipo de “punição remunerada”.

O Esquema das Sentenças Fraudulentas

A investigação contra Eckschmiedtn revela um esquema sofisticado na 2ª Vara Cível de Itapevi (SP). O magistrado é acusado de manipular processos para desviar dinheiro público e privado.

Modus Operandi: A organização montava execuções falsas com títulos falsificados (notas promissórias). O juiz direcionava as ações para sua vara e realizava bloqueios judiciais.

Valores Apreendidos: Em uma operação da Polícia Militar e da PGJ-SP, foram encontrados R$ 1,7 milhão escondidos no sótão da casa do juiz, em Jundiaí.

Defesa: O magistrado nega o dolo (intenção), afirmando que assinava as decisões “em lote” devido ao alto volume de processos, confiando cegamente em seus assistentes.

Raio-X dos Rendimentos e da Decisão do STF

Confira os valores e a nova interpretação jurídica sobre o tema:

Item Detalhes do Caso Eckschmiedtn / STF Rendimento Mensal Total R$ 102.000,00 (aprox. R$ 93 mil líquidos) Total Recebido (9 meses) Quase R$ 1.000.000,00 Punição Original Aposentadoria compulsória (Unânime: 25 a 0 no TJSP) Posicionamento de Flávio Dino Inconstitucional após a Reforma da Previdência de 2019 Sugestão ao CNJ Criação de um novo sistema de responsabilidade disciplinar

A manifestação de Dino sugere que magistrados não devem mais ficar imunes a um sistema efetivo de responsabilidade, classificando a aposentadoria compulsória punitiva como “repudiada e revogada”. Enquanto o STF e o CNJ discutem o novo modelo de sanções, o caso de Itapevi segue sob análise recursal. Para a sociedade e especialistas em Direito, o desfecho deste embate definirá se o Judiciário continuará mantendo benefícios financeiros para aqueles que violam a ética da toga ou se uma nova era de responsabilização rigorosa terá início em 2026.