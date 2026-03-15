15/03/2026
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Apostadores do Acre acertam números da Mega-Sena e levam prêmio; veja onde saíram os bilhetes

Bilhetes registrados em Rio Branco e Sena Madureira acertaram quatro dezenas no sorteio

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Apostadores do Acre acertam números da Mega-Sena
Apostadores do Acre acertam números da Mega-Sena /Foto: Reprodução

A sorte passou pelo Acre no concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado no sábado (14). Apostadores de Rio Branco e Sena Madureira acertaram quatro números do sorteio e garantiram prêmios na faixa da quadra.

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora com quatro acertos recebeu R$ 892,72. No estado, foram registradas cinco apostas premiadas na capital e duas em Sena Madureira, todas do tipo simples, com seis números marcados.

As dezenas sorteadas foram 06, 11, 15, 28, 42 e 60. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 105 milhões.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena acumula e prêmio principal sobe para R$ 105 milhões; veja números sorteados

Em todo o país, 93 apostas acertaram a quina, com prêmio de cerca de R$ 33 mil para cada ganhador. Já na quadra, 5.668 apostas foram contempladas com valores próximos de R$ 892.

A Mega-Sena realiza sorteios regularmente e permite apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa é de aumento no número de apostas em todo o país para o próximo sorteio, que deve movimentar apostadores em busca da bolada milionária.

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