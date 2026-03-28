28/03/2026
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ARMADILHA: Jovem que estava desaparecido foi atraído por adolescente

Crime teria sido motivado por ciúmes

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Jovem foi atraído por uma adolescente de 14 anos. — Foto: Reprodução

Pedro Henrique, conhecido como “Sage”, que estava desaparecido e foi encontrado na noite desta sexta-feira (27), foi atraído até a casa de uma adolescente de 14 anos. Ele foi morto por golpes de faca e terçado, e um adolescente de 17 anos confessou a participação no crime e mostrou à PM a localização do corpo, enterrado em uma cova rasa na Cidade do Povo.

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As buscas começaram após familiares estranharem o sumiço do jovem, que deixou de comparecer ao trabalho por dois dias. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Na residência da adolescente, Pedro foi surpreendido pelo namorado da jovem, que, tomado por ciúmes, o atacou com uma faca e um terçado dentro do imóvel. Após o homicídio, o suspeito arrastou o corpo por cerca de 100 metros até uma área de mata próxima, onde cavou uma cova rasa para ocultar o cadáver.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Os dois adolescentes foram apreendidos e levados à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), onde permanecem à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura todos os detalhes da dinâmica do crime.

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