Arraiá da Explosão abre calendário junino com festa em Vila Campinas

O tradicional esquenta da quadrilha Explosão Junina será realizado no próximo dia 11 de abril, na quadra de Vila Campinas, marcando a abertura oficial do calendário junino da comunidade. O evento chega à sua 8ª edição reunindo grupos culturais e atrações voltadas ao público.

A programação terá apresentações de quadrilhas juninas da capital, além de música ao vivo e atividades típicas que fazem parte do período festivo. Entre os destaques, estão o bingão e outras atrações voltadas à participação do público.

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De acordo com a organização, o evento tem como objetivo fortalecer a cultura junina local e promover a integração entre os grupos e moradores da região. A expectativa é de que a festa reúna um grande público, repetindo o sucesso das edições anteriores.

A programação terá início a partir das 18h, na praça central de Vila Campinas.