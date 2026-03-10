Arthur Picoli faz piada com namorada Ivy Moraes sobre Babu no Paredão: “Já votou hoje?”

11/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
O influenciador Arthur Picoli, do “BBB21”, relembrou nesta terça-feira (10/3) o meme de sua namorada Ivy Moraes ao comentar sobre o atual paredão de Babu Santana no “BBB26”. Ivy e o veterano participaram da mesma edição em 2020, e as opções de voto da influenciadora acabaram viralizando nas redes sociais.

“Pensando aqui… Será que minha mulher já votou no Babu hoje? Vou ligar pra ela pra saber”, escreveu Arthur no X (antigo Twitter).

Veja as fotos

Manoela Mello/Globo
O oitavo Paredão do “BBB 26” foi formado no domingo (8/3) e Babu, Milena e Chaiany disputam a permanência na casa.Manoela Mello/Globo
Reprodução: Globoplay
Babu Santana compara Ana Paula Renault a Karol ConkáReprodução: Globoplay
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução/Redes Sociais
Arthur esteve no BBB 21 e Ivy no 20Reprodução/Redes Sociais

O comentário faz referência a todas as vezes em que Ivy votou no Babu, no “BBB20”. A ação, por ter sido bastante frequente, acabou se tornando um meme nas redes sociais.

Nesta semana, Babu está enfrentando o paredão na atual edição do reality show, junto com Chainay e Milena, e corre o risco de ser eliminado pelo público. Como telespectadora, Ivy pode votar novamente no ator através do voto único e do voto da torcida.

