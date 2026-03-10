Arthur Picoli faz piada com namorada Ivy Moraes sobre Babu no Paredão: “Já votou hoje?”

O influenciador Arthur Picoli, do “BBB21”, relembrou nesta terça-feira (10/3) o meme de sua namorada Ivy Moraes ao comentar sobre o atual paredão de Babu Santana no “BBB26”. Ivy e o veterano participaram da mesma edição em 2020, e as opções de voto da influenciadora acabaram viralizando nas redes sociais.

“Pensando aqui… Será que minha mulher já votou no Babu hoje? Vou ligar pra ela pra saber”, escreveu Arthur no X (antigo Twitter).

Veja as fotos Abrir em tela cheia O oitavo Paredão do “BBB 26” foi formado no domingo (8/3) e Babu, Milena e Chaiany disputam a permanência na casa. Manoela Mello/Globo Babu Santana compara Ana Paula Renault a Karol Conká Reprodução: Globoplay Reprodução/Instagram Arthur esteve no BBB 21 e Ivy no 20 Reprodução/Redes Sociais Voltar

Próximo

Leia Também Reality Show Rival de Babu em outra edição, Ivy avalia jogo do ator no “BBB26”: “Continua o mesmo” Famosos Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes comentam como funciona namoro à distância Carnaval Relacionamento fechado! Arthur Picoli e Ivy Moraes contam se recebem “propostas indecentes” Famosos Arthur Picoli e Ivy Moraes comemoram um ano de namoro com declarações apaixonadas

O comentário faz referência a todas as vezes em que Ivy votou no Babu, no “BBB20”. A ação, por ter sido bastante frequente, acabou se tornando um meme nas redes sociais.

Nesta semana, Babu está enfrentando o paredão na atual edição do reality show, junto com Chainay e Milena, e corre o risco de ser eliminado pelo público. Como telespectadora, Ivy pode votar novamente no ator através do voto único e do voto da torcida.