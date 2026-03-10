10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Árvore cai em cima de carro durante forte temporal em Rio Branco

Duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Árvore caiu em cima do carro
Árvore caiu em cima do carro/Foto: Reprodução

O temporal que atingiu a capital acreana nesta terça-feira (10) resultou em um incidente perigoso nas proximidades do Hospital Santa Juliana.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Uma árvore de grande porte não resistiu à força do vento e desabou sobre um veículo que trafegava pela região, em direção ao bairro Placas.

Havia duas pessoas no interior do carro no momento da queda. Ambas saíram ilesas, sem qualquer ferimento registrado.

O prejuízo foi estritamente material, com avarias na estrutura do veículo atingido.

O tráfego na ponte situada atrás do hospital está seriamente comprometido. A via apresenta bloqueios parciais devido aos galhos e ao tronco que ainda ocupam a pista, gerando lentidão e riscos para quem circula por ali.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.