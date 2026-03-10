Árvore cai em cima de carro durante forte temporal em Rio Branco

O temporal que atingiu a capital acreana nesta terça-feira (10) resultou em um incidente perigoso nas proximidades do Hospital Santa Juliana.

Uma árvore de grande porte não resistiu à força do vento e desabou sobre um veículo que trafegava pela região, em direção ao bairro Placas.

Havia duas pessoas no interior do carro no momento da queda. Ambas saíram ilesas, sem qualquer ferimento registrado.

O prejuízo foi estritamente material, com avarias na estrutura do veículo atingido.

O tráfego na ponte situada atrás do hospital está seriamente comprometido. A via apresenta bloqueios parciais devido aos galhos e ao tronco que ainda ocupam a pista, gerando lentidão e riscos para quem circula por ali.