07/03/2026
ContilPop
Às vésperas da Copa do Mundo, CR7 viaja a Madri para tratar lesão considerada grave

O atacante Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita rumo à Espanha para iniciar o tratamento de uma lesão muscular que o afastará temporariamente das atividades do Al Nassr. A viagem para Madri ocorre em meio à preparação da Seleção Portuguesa para compromissos internacionais e após o técnico Jorge Jesus revelar que o problema físico do jogador é mais sério do que o diagnóstico inicial indicava.

Problema detectado após exames

A lesão foi confirmada após o atacante deixar o campo com incômodo muscular em uma partida recente do clube saudita. Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (6/3), Jorge Jesus explicou que os exames apontaram um quadro mais delicado do que o esperado inicialmente.

“O Cristiano saiu do último jogo com queixas musculares”, disse o treinador. Em seguida, detalhou a avaliação médica: “Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”.

De acordo com a comissão técnica do Al Nassr, o problema está localizado na parte posterior da coxa direita. A previsão inicial é de que o atacante permaneça afastado por pelo menos quatro semanas.

Tratamento especializado na Espanha

Para iniciar o processo de recuperação, Cristiano Ronaldo embarcou para a capital espanhola. Segundo Jorge Jesus, o jogador seguirá um protocolo de tratamento com profissionais que já acompanham sua preparação física.

“O Cristiano viajou para Espanha, como sucedeu com outros jogadores”, afirmou o treinador. Ele acrescentou: “A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a equipa”.

Durante o período de recuperação, o atacante permanecerá alguns dias em Madri ao lado da companheira, Georgina Rodríguez, e dos filhos. O jato particular do jogador partiu de Riade no dia 3 de março.

Ausência em compromissos do Al Nassr

Com a contusão, Cristiano Ronaldo não estará disponível para o confronto contra o Neom SC. A equipe saudita também teve alterações recentes no calendário. Uma partida diante do Al Wasl, válida pela Liga dos Campeões da AFC, acabou sendo adiada.

No mesmo dia da viagem para a Espanha, o clube havia divulgado uma imagem do atacante participando de um treino, antes da confirmação do diagnóstico mais detalhado.

Dúvidas sobre convocação

A recuperação do jogador também levanta questionamentos sobre sua presença nos próximos compromissos internacionais da seleção portuguesa. A equipe tem amistosos programados contra as seleções do Seleção Mexicana e dos Estados Unidos como parte da preparação para a Copa do Mundo FIFA.

Com o tratamento iniciado em Madri e o prazo estimado de recuperação, a participação do atacante nos próximos jogos dependerá da evolução clínica nas próximas semanas.

