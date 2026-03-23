Assalto em posto no Centro de Rio Branco termina com funcionários trancados

Um posto de combustíveis localizado na região central de Rio Branco foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (23). A ação ocorreu na rua Sergipe, nas proximidades do Terminal Urbano, e deixou funcionários sob ameaça de armas de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) após a denúncia de um roubo em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram trabalhadores do estabelecimento que relataram momentos de tensão durante a investida criminosa.

Segundo as vítimas, três homens chegaram ao local a pé e, armados, anunciaram o assalto. Em seguida, os suspeitos renderam os frentistas e os trancaram no banheiro do posto, o que impossibilitou qualquer tentativa de reação ou pedido de ajuda.

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Durante o crime, foram levados aparelhos celulares dos funcionários e cerca de R$ 300 em dinheiro. Após a ação, os criminosos fugiram e não foram mais vistos.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco. As vítimas receberam orientações quanto aos procedimentos legais cabíveis.