23/03/2026
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Assalto em posto no Centro de Rio Branco termina com funcionários trancados

Os três homens chegaram ao local a pé e, armados, anunciaram o assalto

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Bandidos assaltam posto de combustível e trancam funcionários
Bandidos assaltam posto de combustível e trancam funcionários/Foto: Reprodução

Um posto de combustíveis localizado na região central de Rio Branco foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (23). A ação ocorreu na rua Sergipe, nas proximidades do Terminal Urbano, e deixou funcionários sob ameaça de armas de fogo.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) após a denúncia de um roubo em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram trabalhadores do estabelecimento que relataram momentos de tensão durante a investida criminosa.

Segundo as vítimas, três homens chegaram ao local a pé e, armados, anunciaram o assalto. Em seguida, os suspeitos renderam os frentistas e os trancaram no banheiro do posto, o que impossibilitou qualquer tentativa de reação ou pedido de ajuda.

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Durante o crime, foram levados aparelhos celulares dos funcionários e cerca de R$ 300 em dinheiro. Após a ação, os criminosos fugiram e não foram mais vistos.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco. As vítimas receberam orientações quanto aos procedimentos legais cabíveis.

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