17/03/2026
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Assalto frustrado: No Acre, dona de distribuidora usa cassetete e coloca suspeitos para ‘correr’; VÍDEO

Ao notar a possível tentativa de crime, a mulher agiu rapidamente

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Comerciante reage e impede tentativa de assalto em distribuidora no interior do Acre
Comerciante reage e impede tentativa de assalto em distribuidora no interior do Acre | Foto: Jornal Extra do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que dois adolescentes tentam cometer um assalto em uma distribuidora localizada no Bairro Novo, em Tarauacá, no interior do Acre.

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O caso aconteceu no último domingo (15) e chamou a atenção de moradores da região.Conforme as imagens, os jovens entraram no estabelecimento fingindo ser clientes. Eles chegam a pegar alguns refrigerantes, dando a entender que realizariam uma compra normalmente.

No entanto, a atitude levantou suspeitas da proprietária, que percebeu que a intenção da dupla era outra. Ao notar a possível tentativa de crime, a mulher agiu rapidamente. Ela se armou com um cassetete e avançou contra os suspeitos, que se assustaram e fugiram do local sem conseguir levar nenhum produto.

As imagens não deixam claro se os adolescentes estavam armados, mas mostram a ação decisiva da comerciante, que conseguiu impedir o assalto.

O episódio reforça a preocupação com a crescente participação de menores em ocorrências desse tipo e levanta o alerta sobre a segurança em estabelecimentos comerciais no município.

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