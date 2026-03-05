A semana começou com excelentes notícias para quem quer renovar a biblioteca de jogos sem pesar no bolso. Grandes sucessos da indústria atingiram o menor preço histórico em diversas plataformas. O destaque absoluto fica para Assassin’s Creed Shadows, o mais novo lançamento da Ubisoft, que já aparece com um desconto generoso nos consoles Xbox, permitindo que os jogadores explorem o Japão feudal por um valor inédito.
Além das aventuras de RPG, os fãs de ação e terror também encontram oportunidades imperdíveis. Na PS Store, clássicos modernos da Sony estão sendo vendidos por frações do preço original, enquanto o PC recebe títulos de ficção científica com descontos de lançamento.
Destaques para PlayStation e Xbox
A briga entre os consoles trouxe benefícios diretos para o consumidor. A Sony focou em seus exclusivos de peso, enquanto a Microsoft apostou em lançamentos multiplataforma.
Assassin’s Creed Shadows (Xbox): O novo capítulo da saga no Japão está saindo por R$ 174,97, um valor recorde para um título tão recente.
Horizon Forbidden West (PS5): A jornada de Aloy pode ser adquirida pelo menor preço desde a estreia: apenas R$ 99,75.
Devil May Cry 5: Special Edition (PS5): Um dos melhores jogos de ação da geração está custando apenas R$ 41,22 na loja digital da Sony.
Ofertas para PC e Nintendo Switch
A plataforma Steam (Valve) continua sendo o paraíso das ofertas para quem joga no computador, trazendo títulos de nicho e grandes produções com valores reduzidos.
|Jogo
|Plataforma
|Preço Promocional
|Diferencial
|Assassin’s Creed Shadows
|Xbox Series X/S
|R$ 174,97
|Menor Preço Histórico
|Horizon Forbidden West
|PS4 / PS5
|R$ 99,75
|Exclusivo PlayStation
|Routine
|PC (Steam)
|R$ 59,19
|Terror Sci-Fi
|DOOM Eternal
|Multiplataforma
|R$ 39,90
|Ação Frenética
|Ghost of Tsushima
|PS5
|R$ 124,50
|Versão do Diretor
Para quem prefere a mídia física, grandes varejistas também acompanham o movimento das lojas digitais, oferecendo frete grátis em títulos selecionados. É importante ressaltar que a maioria dessas ofertas de Assassin’s Creed Shadows e outros sucessos são por tempo limitado, geralmente encerrando-se no próximo domingo ou enquanto durarem os estoques digitais.
Oportunidades em mídia física
O Mercado Livre traz várias ofertas para quem busca jogos em mídia física para a sua coleção. Entre os nomes estão sucessos como The Witcher 3: Wild Hunt, por R$ 83,61; Dark Souls 3: The Fire Fades Edition, por R$ 159,89; e também o premiadíssimo Resident Evil 4 Remake, considerado um dos melhores da série, por R$ 174,48. Por sinal, essa é uma excelente recomendação para quem quer se preparar para o recém-lançado Resident Evil: Requiem. Fique por dentro das principais oportunidades em mídia física para economizar.
- Resident Evil 4 Remake (PS5) – R$ 174,48
- Diablo 4 (PS5) – R$ 198,89
- Alan Wake 2 (PS5) – R$ 284,89
- GTA 5 (PS4) – R$ 141,66
- Dragon Ball Z: Kakarot (PS5) – R$ 142,40
- The Witcher 3: Wild Hunt (PS4) – R$ 83,61
- Dark Souls 3: The Fire Fades Edition (PS4) – R$ 159,89
- Red Dead Redemption 2 (PS4) – R$ 144,20
- Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5) – R$ 139,78
- Kingdom Hearts 3 (PS4) – R$ 68,32
PlayStation 🔵
Predecessor de Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima foi a estreia da nova franquia da Sucker Punch e consiste em um jogo de ação e exploração no Japão do século XIII. Até hoje, o jogo chama a atenção pela direção artística e pela forma com que seus cenários são confeccionados para reproduzir a beleza natural das paisagens japonesas. Além disso, o jogo retrata uma envolvente jornada de vingança envolvendo o protagonista Jin Sakai, que tem de reavaliar seus próprios valores e crenças após ter seu povo aniquilado pela invasão mongol. Nesta semana, o jogo está em oferta por R$ 98,96.
Também vale indicar Baby Steps, um jogo bastante cômico da Devolver Digital, conhecida pela sua curadoria certeira de experiências indie. A proposta do jogo é tornar a simples tarefa de andar em algo desafiador e mecanicamente complexo. Afinal de contas, ele tem como um dos criadores o mesmo responsável pelo famigerado jogo de navegador QWOP. Além disso, o jogo traz uma história completamente maluca na qual o protagonista, um adulto totalmente disfuncional, precisa explorar uma terra desconhecida.
- Horizon: Forbidden West – R$ 99,75
- Devil May Cry 5: Special Edition – R$ 41,22
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut – R$ 98,96
- Psychonauts 2 – R$ 63,98
- Baby Steps – R$ 74,68
Xbox 🟢
Hell Is Us está em oferta nos consoles Xbox nesta semana e é um jogo que convida os jogadores a explorarem um mundo instigante que mistura ficção científica e o sobrenatural. Não há nenhum indicador na tela para onde você precisa ir: localize pontos de interesse e trace o seu próprio caminho para descobrir segredos e entender o que aconteceu neste mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas misteriosas e horripilantes. Ele também carrega leves influências de soulslikes, como Dark Souls, e deve agradar jogadores que buscam jogos de médio escopo, mas com propostas bastante originais.
Além disso, Dead Cells: Return to Castlevania está em oferta e pode ser um excelente preparativo para o recém-anunciado Castlevania: Belmont’s Curse, da Konami. Afinal de contas, o estúdio de Dead Cells é o mesmo que assumiu o desenvolvimento do novo jogo da clássica franquia. O conteúdo serve como uma grande homenagem, mas ainda é construído sobre a fundação do excelente roguelite de ação de plataforma 2.5D lançado em 2018. Confira as principais ofertas:
- Dead Island 2 – R$ 37,49
- Kingdom Come: Deliverance 2 – R$ 175
- Assassin’s Creed Shadows – R$ 174,97
- Hell is Us – R$ 133,47
- Dead Cells: Return to Castlevania Bundle – R$ 70,47
Steam ⚫
Routine é um jogo de terror em primeira pessoa que se passa em uma estação espacial na Lua. No controle de um cosmonauta especializado em manutenção de equipamentos, você precisa investigar uma anomalia que afetou os sistemas da base e buscar uma solução. Para isso, o jogador terá de interagir com vários mecanismos analógicos, com mecânicas bastante táteis e satisfatórias. Além de, claro, lidar com uma ameaça implacável em um ambiente hostil. O jogo chama muita atenção pelos seus visuais realistas e sentimento de tensão. Ele está em oferta por R$ 59,19.
Também vale indicar Sword of the Sea, dos criadores de Journey e ABZU, por R$ 75,64. Assim como os títulos anteriores, o jogo aposta em uma experiência totalmente sensorial e contemplativa. O jogador literalmente navega por um mar de areia usando sua fiel espada como uma prancha. Gradualmente, será preciso resolver pequenos quebra-cabeças para restaurar o mar ao seu estado original e vislumbrar efeitos visuais e cores de tirar o fôlego. É um jogo recomendadíssimo para quem gosta de experiências mais artísticas.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 – R$ 65,96
- Outer Wilds – R$ 33,99
- The Crew Motorfest – R$ 29,99
- Routine – R$ 59,19
- Sword of the Sea – R$ 75,64
Nintendo 🔴
Recém-lançado no Nintendo Switch 2, Blue Prince já está em oferta por R$ 58,73 na plataforma. O jogo é uma inusitada mistura de quebra-cabeças com roguelike, trazendo dezenas de puzzles para resolver em vários cômodos de uma mansão — cuja disposição sempre muda a cada dia. Aqui, os seus passos são um recurso valioso para explorar o máximo que puder antes de encerrar um dia. Além disso, é preciso coletar itens, observar o ambiente e tomar notas para conseguir chegar cada vez mais longe nas suas tentativas, almejando alcançar o misterioso Quarto 46.
Considerado um dos melhores jogos do ano passado, Split Fiction também está em oferta no Nintendo Switch: R$ 186,75. Trata-se do novo jogo do criador de It Takes Two, vencedor do prêmio de Jogo do Ano. Ele é uma experiência obrigatoriamente cooperativa, retratando a história de duas escritoras, uma de fantasia e outra de ficção científica, que acabam sendo transportadas aos mundos que criaram devido à máquina de uma editora que quer roubar suas ideias. É um jogo que sempre varia suas mecânicas e está recheado de surpresas, superando seu antecessor em todos os aspectos.
- DOOM Eternal – R$ 39,90
- Blue Prince – R$ 58,73
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time – R$ 65,67
- ANIMAL WELL – R$ 52,49
- Split Fiction – R$ 186,75
