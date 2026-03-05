A semana começou com excelentes notícias para quem quer renovar a biblioteca de jogos sem pesar no bolso. Grandes sucessos da indústria atingiram o menor preço histórico em diversas plataformas. O destaque absoluto fica para Assassin’s Creed Shadows, o mais novo lançamento da Ubisoft, que já aparece com um desconto generoso nos consoles Xbox, permitindo que os jogadores explorem o Japão feudal por um valor inédito.

Além das aventuras de RPG, os fãs de ação e terror também encontram oportunidades imperdíveis. Na PS Store, clássicos modernos da Sony estão sendo vendidos por frações do preço original, enquanto o PC recebe títulos de ficção científica com descontos de lançamento.

Destaques para PlayStation e Xbox

A briga entre os consoles trouxe benefícios diretos para o consumidor. A Sony focou em seus exclusivos de peso, enquanto a Microsoft apostou em lançamentos multiplataforma.

Assassin’s Creed Shadows (Xbox): O novo capítulo da saga no Japão está saindo por R$ 174,97, um valor recorde para um título tão recente.

Horizon Forbidden West (PS5): A jornada de Aloy pode ser adquirida pelo menor preço desde a estreia: apenas R$ 99,75.

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5): Um dos melhores jogos de ação da geração está custando apenas R$ 41,22 na loja digital da Sony.

Ofertas para PC e Nintendo Switch

A plataforma Steam (Valve) continua sendo o paraíso das ofertas para quem joga no computador, trazendo títulos de nicho e grandes produções com valores reduzidos.

Jogo Plataforma Preço Promocional Diferencial Assassin’s Creed Shadows Xbox Series X/S R$ 174,97 Menor Preço Histórico Horizon Forbidden West PS4 / PS5 R$ 99,75 Exclusivo PlayStation Routine PC (Steam) R$ 59,19 Terror Sci-Fi DOOM Eternal Multiplataforma R$ 39,90 Ação Frenética Ghost of Tsushima PS5 R$ 124,50 Versão do Diretor

Para quem prefere a mídia física, grandes varejistas também acompanham o movimento das lojas digitais, oferecendo frete grátis em títulos selecionados. É importante ressaltar que a maioria dessas ofertas de Assassin’s Creed Shadows e outros sucessos são por tempo limitado, geralmente encerrando-se no próximo domingo ou enquanto durarem os estoques digitais.

Oportunidades em mídia física

O Mercado Livre traz várias ofertas para quem busca jogos em mídia física para a sua coleção. Entre os nomes estão sucessos como The Witcher 3: Wild Hunt, por R$ 83,61; Dark Souls 3: The Fire Fades Edition, por R$ 159,89; e também o premiadíssimo Resident Evil 4 Remake, considerado um dos melhores da série, por R$ 174,48. Por sinal, essa é uma excelente recomendação para quem quer se preparar para o recém-lançado Resident Evil: Requiem. Fique por dentro das principais oportunidades em mídia física para economizar.

