Assessoria de Rodrygo Goes se pronuncia após acusação de agressão. Leia nota!

Escrito por Portal Leo Dias
O portal LeoDias procurou a assessoria de Rodrygo Goes para ouvir o lado do jogador sobre a acusação de agressão feita contra ele por um brasileiro que mora em Madri. O homem de 32 anos diz que levou socos e chutes do atleta e de mais 6 amigos, sofrendo com torções no pé e na mão e coágulos na cabeça. Leia a nota na íntegra.

De acordo com a equipe de comunicação de Rodrygo, o jogador até agora não foi notificado oficialmente, e segue focado em se recuperar da lesão anunciada no começo desta semana. Ele rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do ligamento direito.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Boletim de ocorrência contra Rodrygo GoesPortal LeoDias
Portal LeoDias
Boletim de ocorrência contra Rodrygo GoesPortal LeoDias
Portal LeoDias
Boletim de ocorrência contra RodrygoPortal LeoDias

O homem, que diz ter diso agredido pelo grupo, afirma que foi buscar a mulher em uma festa realizada na mansão do atacante, e foi liberado para entrar no local por um funcionário, com seu celular em mãos – o que costuma ser proibido em eventos de famosos -. Ao deixar o local com a esposa, ele teria sido abordado por Rodrygo e mais 6 amigos do atleta, que teriam distribuído socos e até apertado seu pescoço contra a parede, enquanto tentavam pegar o celular da vítima, que não quer ser identificada.

Segundo o brasileiro, ele foi agredido por Goes somente dentro da festa, mas do lado de fora da mansão apenas os amigos o seguiram e voltaram a bater nele, inclusive desferindo chutes. O boletim médico ao qual o portal LeoDias teve acesso descreve ainda que o homem disse ter perdido a consciência por 3s, em meio aos ataques. Devido ás lesões, ele ficou 36 dias afastado do trabalho, além de precisar ingressas em fisioterapia.

Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do jogador Rodrygo enviou o seguinte posicionamento, na íntegra: “Até o momento não houve qualquer notificação ou solicitação oficial de órgão competente quanto à apuração ou checagem dos fatos narrados. O atleta está concentrado, neste momento, nas etapas da sua recuperação para o retorno aos campos”.

