Assessoria de Rodrygo Goes se pronuncia após acusação de agressão. Leia nota!

O portal LeoDias procurou a assessoria de Rodrygo Goes para ouvir o lado do jogador sobre a acusação de agressão feita contra ele por um brasileiro que mora em Madri. O homem de 32 anos diz que levou socos e chutes do atleta e de mais 6 amigos, sofrendo com torções no pé e na mão e coágulos na cabeça. Leia a nota na íntegra.
De acordo com a equipe de comunicação de Rodrygo, o jogador até agora não foi notificado oficialmente, e segue focado em se recuperar da lesão anunciada no começo desta semana. Ele rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do ligamento direito.
O homem, que diz ter diso agredido pelo grupo, afirma que foi buscar a mulher em uma festa realizada na mansão do atacante, e foi liberado para entrar no local por um funcionário, com seu celular em mãos – o que costuma ser proibido em eventos de famosos -. Ao deixar o local com a esposa, ele teria sido abordado por Rodrygo e mais 6 amigos do atleta, que teriam distribuído socos e até apertado seu pescoço contra a parede, enquanto tentavam pegar o celular da vítima, que não quer ser identificada.
Segundo o brasileiro, ele foi agredido por Goes somente dentro da festa, mas do lado de fora da mansão apenas os amigos o seguiram e voltaram a bater nele, inclusive desferindo chutes. O boletim médico ao qual o portal LeoDias teve acesso descreve ainda que o homem disse ter perdido a consciência por 3s, em meio aos ataques. Devido ás lesões, ele ficou 36 dias afastado do trabalho, além de precisar ingressas em fisioterapia.
Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do jogador Rodrygo enviou o seguinte posicionamento, na íntegra: “Até o momento não houve qualquer notificação ou solicitação oficial de órgão competente quanto à apuração ou checagem dos fatos narrados. O atleta está concentrado, neste momento, nas etapas da sua recuperação para o retorno aos campos”.