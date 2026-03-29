29/03/2026
ContilPop
“Escolha consciente”: Anthony Mafra relata rupturas familiares ao apoiar o pai
Ana Castela e Luan Pereira viralizam com novo vídeo de humor
Falas de cunho racista em reality na Argentina geram repercussão e pressão por medidas
Como as inovações digitais estão revolucionando a forma de combinar cores nos looks
Conheça grupo automotivo que revive a paixão por fuscas no Acre
Influenciadora morre, aos 31 anos, após luta contra doença rara
Homem que viralizou cantando como Zé Ramalho começa a gravar em estúdio
Solange Almeida mostra resultado de lifting facial após procedimento
Blogueira acreana entra em trend com cachorro durante faxina e viraliza
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda

Assis Brasil volta a liderar exportações do Acre com avanço da castanha

Município se torna principal rota de saída de produtos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Assis Brasil volta a liderar exportações do Acre com avanço da castanha
Assis Brasil volta a liderar exportações do Acre com avanço da castanha/Foto: Ilustrativa

O município de Assis Brasil voltou a ocupar posição de destaque no comércio exterior do Acre ao se tornar, novamente, a principal porta de saída das exportações do estado. O cenário não era registrado desde 2016 e marca uma mudança relevante na logística de escoamento da produção acreana.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Dados recentes do boletim de comércio exterior apontam que a unidade local respondeu por mais de 60% das exportações registradas em fevereiro deste ano. O desempenho está diretamente ligado ao fortalecimento das rotas terrestres, que passaram a superar o transporte marítimo como principal via de envio de mercadorias.

Além disso, o Acre fechou o mês com saldo positivo na balança comercial, reforçando a tendência de crescimento nas vendas para o exterior. Um dos fatores que explicam esse avanço é a intensificação das relações comerciais com países vizinhos, especialmente o Peru, que concentra a maior parte das compras dos produtos acreanos.

LEIA TAMBÉM: Fiéis participam de procissão de Domingo de Ramos em cidade do Acre

A castanha desponta como o principal item exportado, respondendo por mais de 40% do total comercializado. Na sequência aparecem as carnes bovina e suína, que também mantêm participação significativa na pauta econômica do estado.

Outro ponto que chama atenção é o crescimento acumulado das exportações em 2026. Nos dois primeiros meses do ano, o Acre já movimentou mais de US$ 17 milhões, resultado superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

Apesar do avanço, especialistas apontam desafios que ainda limitam o potencial do setor, como as condições de infraestrutura, especialmente em rodovias estratégicas, e a necessidade de melhorias nos sistemas alfandegários nas fronteiras com países vizinhos.

Com a retomada do protagonismo de Assis Brasil, o estado reforça sua posição estratégica no comércio com países da América do Sul e sinaliza um novo momento para a economia regional, com maior integração logística e valorização de produtos da floresta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.