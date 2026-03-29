Assis Brasil volta a liderar exportações do Acre com avanço da castanha

O município de Assis Brasil voltou a ocupar posição de destaque no comércio exterior do Acre ao se tornar, novamente, a principal porta de saída das exportações do estado. O cenário não era registrado desde 2016 e marca uma mudança relevante na logística de escoamento da produção acreana.

Dados recentes do boletim de comércio exterior apontam que a unidade local respondeu por mais de 60% das exportações registradas em fevereiro deste ano. O desempenho está diretamente ligado ao fortalecimento das rotas terrestres, que passaram a superar o transporte marítimo como principal via de envio de mercadorias.

Além disso, o Acre fechou o mês com saldo positivo na balança comercial, reforçando a tendência de crescimento nas vendas para o exterior. Um dos fatores que explicam esse avanço é a intensificação das relações comerciais com países vizinhos, especialmente o Peru, que concentra a maior parte das compras dos produtos acreanos.

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A castanha desponta como o principal item exportado, respondendo por mais de 40% do total comercializado. Na sequência aparecem as carnes bovina e suína, que também mantêm participação significativa na pauta econômica do estado.

Outro ponto que chama atenção é o crescimento acumulado das exportações em 2026. Nos dois primeiros meses do ano, o Acre já movimentou mais de US$ 17 milhões, resultado superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

Apesar do avanço, especialistas apontam desafios que ainda limitam o potencial do setor, como as condições de infraestrutura, especialmente em rodovias estratégicas, e a necessidade de melhorias nos sistemas alfandegários nas fronteiras com países vizinhos.

Com a retomada do protagonismo de Assis Brasil, o estado reforça sua posição estratégica no comércio com países da América do Sul e sinaliza um novo momento para a economia regional, com maior integração logística e valorização de produtos da floresta.