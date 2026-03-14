15/03/2026
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Ataque a tiros em frente a escola deixa alunos e professora baleados

Dois homens em uma moto dispararam contra grupo em frente a unidade de ensino

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De acordo com as investigações, quatro pessoas foram alvo dos disparos. Três delas foram atingidas — Foto: Reprodução/@143dpitap

Um ataque a tiros em frente a uma escola municipal deixou dois alunos e uma professora baleados na última sexta-feira (13) em Itaperuna, no Noroeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra um grupo que estava próximo à unidade de ensino, localizada no bairro Cehab. As informações são do jornal Extra.

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De acordo com as investigações, quatro pessoas foram alvo dos disparos. Três delas foram atingidas — entre elas dois estudantes e uma professora — e foram encaminhadas a um hospital da região, onde permanecem internadas em recuperação.

Uma das vítimas relatou aos investigadores que estava no portão da quadra da escola quando parou para entregar um cigarro a um colega. Nesse momento, os dois homens chegaram de moto e efetuaram vários disparos na direção do grupo.

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Após o ataque, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

O caso é investigado pela 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna. Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas desde o dia do crime para identificar a motocicleta utilizada e localizar os autores dos disparos.

Com informações do Extra

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