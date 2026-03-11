A manhã desta quarta-feira (11/3) foi marcada por momentos de pânico nos Emirados Árabes Unidos. Um ataque a drones atingiu proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), resultando em quatro pessoas feridas.

O incidente ocorre em meio ao 12º dia de uma severa escalada de tensões geopolíticas no Oriente Médio, elevando o alerta de segurança na região.

De acordo com o gabinete de comunicação do governo de Dubai, as vítimas foram identificadas como dois cidadãos de Gana, um de Bangladesh e um da Índia. As autoridades competentes confirmaram a queda de dois equipamentos não tripulados através de uma nota oficial publicada na rede social X (antigo Twitter).

Operações aeroportuárias e resposta de emergência

Imediatamente após as explosões, equipes de segurança e unidades de resgate foram mobilizadas para o local. Apesar do impacto e do susto entre passageiros e funcionários, o governo local garantiu que as operações no Aeroporto de Dubai um dos mais movimentados do planeta não foram interrompidas e seguem dentro da normalidade.

Destroços de drones foram localizados em área próxima ao terminal de cargas do aeroporto DXB | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hipóteses e repercussão internacional

Vídeos que circulam nas redes sociais desde o último sábado (7/3) já mostravam explosões e cortinas de fumaça na região metropolitana de Dubai, o que alimentou teorias entre internautas sobre a origem dos ataques.

Especulações: Houve levantamento de hipóteses sobre drones de origem iraniana, mas até o momento nenhuma fonte oficial confirmou a autoria ou a procedência dos artefatos.

Versão Oficial: Inicialmente, o governo tratou casos anteriores como “incidentes menores resultantes de interceptações”, mas o evento desta quarta-feira confirmou feridos e danos diretos.

Em comunicado, as autoridades pediram cautela com notícias falsas e reforçaram que a situação está sob controle. A comunidade internacional observa o caso com atenção, temendo que infraestruturas civis de transporte se tornem alvos frequentes no atual cenário de conflito.

