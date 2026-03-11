11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Ataque de drones atinge proximidades do aeroporto internacional de Dubai

Alerta em Dubai: Ataque com drones perto de aeroporto internacional deixa quatro estrangeiros feridos nesta quarta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/ Redes Sociais

A manhã desta quarta-feira (11/3) foi marcada por momentos de pânico nos Emirados Árabes Unidos. Um ataque a drones atingiu proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), resultando em quatro pessoas feridas.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O incidente ocorre em meio ao 12º dia de uma severa escalada de tensões geopolíticas no Oriente Médio, elevando o alerta de segurança na região.

De acordo com o gabinete de comunicação do governo de Dubai, as vítimas foram identificadas como dois cidadãos de Gana, um de Bangladesh e um da Índia. As autoridades competentes confirmaram a queda de dois equipamentos não tripulados através de uma nota oficial publicada na rede social X (antigo Twitter).

Operações aeroportuárias e resposta de emergência

Imediatamente após as explosões, equipes de segurança e unidades de resgate foram mobilizadas para o local. Apesar do impacto e do susto entre passageiros e funcionários, o governo local garantiu que as operações no Aeroporto de Dubai um dos mais movimentados do planeta não foram interrompidas e seguem dentro da normalidade.

Destroços de drones foram localizados em área próxima ao terminal de cargas do aeroporto DXB | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hipóteses e repercussão internacional

Vídeos que circulam nas redes sociais desde o último sábado (7/3) já mostravam explosões e cortinas de fumaça na região metropolitana de Dubai, o que alimentou teorias entre internautas sobre a origem dos ataques.

  • Especulações: Houve levantamento de hipóteses sobre drones de origem iraniana, mas até o momento nenhuma fonte oficial confirmou a autoria ou a procedência dos artefatos.

  • Versão Oficial: Inicialmente, o governo tratou casos anteriores como “incidentes menores resultantes de interceptações”, mas o evento desta quarta-feira confirmou feridos e danos diretos.

Em comunicado, as autoridades pediram cautela com notícias falsas e reforçaram que a situação está sob controle. A comunidade internacional observa o caso com atenção, temendo que infraestruturas civis de transporte se tornem alvos frequentes no atual cenário de conflito.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.