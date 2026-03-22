Ataque hacker desvia cerca de R$ 100 milhões e BTG suspende Pix

O BTG Pactual sofreu um ataque hacker na manhã deste domingo (22), que resultou no desvio de aproximadamente R$ 100 milhões. Diante da situação, a instituição decidiu suspender temporariamente as operações via Pix como medida de segurança.

De acordo com informações iniciais, parte dos valores já havia sido recuperada ao longo do dia, restando ainda um montante entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões a ser rastreado pelas equipes responsáveis.

Por meio de nota, o banco informou que não houve acesso a contas de clientes e que nenhum dado sensível foi exposto durante o incidente. A instituição destacou que a suspensão do Pix ocorreu de forma preventiva enquanto o caso é investigado.

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Ainda segundo o comunicado, os canais de atendimento seguem disponíveis para clientes que necessitem de suporte ou esclarecimentos sobre a situação.

O caso levanta preocupação sobre a segurança digital no sistema financeiro, especialmente diante do aumento de transações eletrônicas no país. Autoridades e especialistas reforçam a importância de protocolos rigorosos para evitar fraudes e minimizar impactos em operações bancárias.

Metrópoles