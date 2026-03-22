22/03/2026
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Ataque hacker desvia cerca de R$ 100 milhões e BTG suspende Pix

Banco diz que dados de clientes não foram expostos

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Ataque hacker desvia cerca de R$ 100 milhões e BTG suspende Pix
Ataque hacker desvia cerca de R$ 100 milhões e BTG suspende Pix/Foto: Reprodução

O BTG Pactual sofreu um ataque hacker na manhã deste domingo (22), que resultou no desvio de aproximadamente R$ 100 milhões. Diante da situação, a instituição decidiu suspender temporariamente as operações via Pix como medida de segurança.

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De acordo com informações iniciais, parte dos valores já havia sido recuperada ao longo do dia, restando ainda um montante entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões a ser rastreado pelas equipes responsáveis.

Por meio de nota, o banco informou que não houve acesso a contas de clientes e que nenhum dado sensível foi exposto durante o incidente. A instituição destacou que a suspensão do Pix ocorreu de forma preventiva enquanto o caso é investigado.

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Ainda segundo o comunicado, os canais de atendimento seguem disponíveis para clientes que necessitem de suporte ou esclarecimentos sobre a situação.

O caso levanta preocupação sobre a segurança digital no sistema financeiro, especialmente diante do aumento de transações eletrônicas no país. Autoridades e especialistas reforçam a importância de protocolos rigorosos para evitar fraudes e minimizar impactos em operações bancárias.

Metrópoles

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