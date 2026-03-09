Ativista Germano Marino deixa a Rede Sustentabilidade: “sigo com serenidade”

O ativista Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+ da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), anunciou nesta segunda-feira (9) sua saída do partido Rede Sustentabilidade.

A notícia foi divulgada pelo perfil de Germano nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado da ministra Marina Silva, também acreana e que está prestes a deixar o partido, para explicar sua decisão.

“Hoje compartilho uma decisão pessoal e política: minha desfiliação da Rede Sustentabilidade. Faço este comunicado com profundo respeito e gratidão a todas as pessoas que constroem a Rede no Acre. Mesmo sem uma trajetória orgânica longa dentro do partido, tive a oportunidade de conhecer pessoas comprometidas, sensíveis e dedicadas à construção de uma política mais ética, sustentável e humana”, disse o ativista.

“Registro também minha admiração pela trajetória da ministra Marina Silva, uma liderança que inspira o Brasil pela coragem, coerência e defesa incansável da vida, da democracia e do meio ambiente”, acrescentou.

Germano afirma que continuará defendendo os princípios do partido, mas em um novo caminho.

“A política, quando vivida com valores, é também um espaço de encontros, aprendizados e respeito às diferentes jornadas. Por isso, sigo meu caminho com serenidade, gratidão e reconhecimento. Quero deixar claro que, de onde eu estiver, continuarei apoiando todas as boas iniciativas e ações que promovam os direitos humanos, a dignidade das pessoas e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, pontuou.

Por fim, desejou sucesso à sigla e agradeceu pelos anos de caminhada:

“Desejo que a Rede Sustentabilidade siga firme em sua missão e que seus filiados continuem contribuindo para fortalecer o debate público e a defesa das causas que movem o partido. Continuamos acreditando que o diálogo, o respeito e o compromisso com a dignidade humana devem estar acima de qualquer diferença. Com respeito, gratidão e esperança.”