18/03/2026
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Atleta de Sena Madureira inicia período de testes no Athletico-PR após se destacar em peneira

Jovem embarcou rumo ao sul do país e iniciou nesta segunda-feira (16) período de testes

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Garoto senamadureirense inicia período de testes no Athletico-PR após se destacar em peneira
Foto: cedida

O sonho de se tornar jogador profissional começa a ganhar forma para o jovem Hiago Santos, natural de Sena Madureira, no interior do Acre. O garoto foi aprovado em uma peneira realizada em Rio Branco e agora iniciou um período de testes no Athletico Paranaense, um dos clubes mais estruturados do futebol brasileiro na formação de atletas.

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A oportunidade surgiu após Hiago participar de uma seletiva organizada pelo projeto “Formando Campeões”, que reuniu jovens talentos do futebol acreano na capital do estado. O projeto contou com apoio do senador Alan Rick e teve como objetivo abrir portas para que atletas da região pudessem mostrar seu potencial para clubes de maior visibilidade no cenário nacional.

Depois de ser aprovado na avaliação inicial, o jovem embarcou rumo ao sul do país e iniciou nesta segunda-feira (16) um período de testes no Centro de Treinamento do Furacão. Durante essa fase, ele será observado pela comissão técnica das categorias de base do clube, que avaliará aspectos técnicos, físicos e comportamentais antes de decidir sobre uma possível permanência definitiva.

A trajetória de Hiago chama atenção justamente pela distância percorrida em busca do sonho. Saindo de Sena Madureira, no Vale do Iaco, ele atravessou praticamente todo o país até chegar ao Paraná para tentar conquistar uma vaga em uma das bases mais reconhecidas do Brasil.

Caso seja aprovado no período de avaliação, o jovem poderá integrar oficialmente as categorias de base do Athletico Paranaense, dando início à caminhada dentro do futebol profissional.

Para familiares, amigos e apoiadores, a conquista já representa um grande passo e também um motivo de orgulho para Sena Madureira, que passa a torcer pelo sucesso do garoto que agora carrega o nome do município na busca por espaço no futebol brasileiro.

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