Atletas acreanos iniciam período de avaliação no Athletico-PR após maior peneira do estado

Os seis atletas acreanos selecionados na maior peneira de futebol já realizada no estado começaram nesta segunda-feira (16) o período de avaliação nas categorias de base do Athletico Paranaense, em Curitiba (PR). Os jovens foram escolhidos durante seletiva realizada no fim de 2025, no Estádio Tonicão, em Rio Branco, que reuniu quase 900 atletas de escolinhas da capital e do interior. As informações são do ge.

Os jogadores acreanos chegaram à capital paranaense no fim de semana e começaram a se apresentar nos centros de treinamento do clube nesta segunda-feira. O primeiro a iniciar as atividades foi Keirryson Weylon, que se apresentou pela manhã em um dos núcleos oficiais do Athletico-PR.

No período da tarde, também iniciaram a fase de testes os atletas Isaque Braga, Jhon David Oliveira, Kayron Rannyel Alves, Hiago Santos e Marcos Vinícius Silva, todos selecionados na peneira realizada em dezembro no Acre.

De acordo com a programação do clube, os jovens passarão por avaliações técnicas até a próxima segunda-feira (23). Durante esse período, os atletas participam de treinos e observações feitas por membros da comissão técnica das categorias de base.

Segundo o coordenador do Instituto Léo Moura no Acre, Gabriel Brito, o tempo de avaliação pode ser ampliado caso os treinadores entendam que algum jogador precisa de mais tempo para análise.

A viagem dos atletas foi viabilizada pelo Instituto Léo Moura, responsável por projetos de escolinhas de futebol no estado, que custeou passagens e hospedagem dos jovens durante o período de testes.

A seletiva que revelou os atletas ocorreu no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Tonicão, em Rio Branco, e reuniu 879 crianças e adolescentes de 32 escolinhas de diferentes municípios acreanos. Ao final da avaliação, apenas uma pequena parte dos participantes foi selecionada para seguir para testes em clubes nacionais.

Além dos atletas encaminhados ao Athletico-PR, outros jovens também foram escolhidos para avaliações no Esporte Clube Vitória, da Bahia, embora a programação de testes no clube baiano ainda não tenha sido definida.

Se aprovados na avaliação em Curitiba, os acreanos poderão ser integrados às categorias de base do clube paranaense, dando um passo importante na busca pelo sonho de se tornarem jogadores profissionais.