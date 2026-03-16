17/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Atletas acreanos iniciam período de avaliação no Athletico-PR após maior peneira do estado

Jovens chegaram a Curitiba nesta semana e passarão por testes até a próxima segunda-feira no clube paranaense

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Peneira foi realizada no final do ano passado. —Foto: ContilNet

Os seis atletas acreanos selecionados na maior peneira de futebol já realizada no estado começaram nesta segunda-feira (16) o período de avaliação nas categorias de base do Athletico Paranaense, em Curitiba (PR). Os jovens foram escolhidos durante seletiva realizada no fim de 2025, no Estádio Tonicão, em Rio Branco, que reuniu quase 900 atletas de escolinhas da capital e do interior. As informações são do ge.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Os jogadores acreanos chegaram à capital paranaense no fim de semana e começaram a se apresentar nos centros de treinamento do clube nesta segunda-feira. O primeiro a iniciar as atividades foi Keirryson Weylon, que se apresentou pela manhã em um dos núcleos oficiais do Athletico-PR.

No período da tarde, também iniciaram a fase de testes os atletas Isaque Braga, Jhon David Oliveira, Kayron Rannyel Alves, Hiago Santos e Marcos Vinícius Silva, todos selecionados na peneira realizada em dezembro no Acre.

De acordo com a programação do clube, os jovens passarão por avaliações técnicas até a próxima segunda-feira (23). Durante esse período, os atletas participam de treinos e observações feitas por membros da comissão técnica das categorias de base.

Segundo o coordenador do Instituto Léo Moura no Acre, Gabriel Brito, o tempo de avaliação pode ser ampliado caso os treinadores entendam que algum jogador precisa de mais tempo para análise.

A viagem dos atletas foi viabilizada pelo Instituto Léo Moura, responsável por projetos de escolinhas de futebol no estado, que custeou passagens e hospedagem dos jovens durante o período de testes.

A seletiva que revelou os atletas ocorreu no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Tonicão, em Rio Branco, e reuniu 879 crianças e adolescentes de 32 escolinhas de diferentes municípios acreanos. Ao final da avaliação, apenas uma pequena parte dos participantes foi selecionada para seguir para testes em clubes nacionais.

Além dos atletas encaminhados ao Athletico-PR, outros jovens também foram escolhidos para avaliações no Esporte Clube Vitória, da Bahia, embora a programação de testes no clube baiano ainda não tenha sido definida.

Se aprovados na avaliação em Curitiba, os acreanos poderão ser integrados às categorias de base do clube paranaense, dando um passo importante na busca pelo sonho de se tornarem jogadores profissionais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.