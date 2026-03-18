Atlético-MG x São Paulo onde assistir e prováveis escalações (18)

A noite desta quarta-feira (18) reserva um dos confrontos mais pesados da rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h (horário de Brasília), a bola rola no gramado sintético da Arena MRV. Com estrelas poupadas de um lado e retornos importantes do outro, a principal busca do torcedor neste momento é sobre atletico mg x sao paulo onde assistir e como as equipes vão a campo.
O ContilNet preparou um Raio-X completo deste grande jogo. Confira abaixo o canal com exclusividade na transmissão ao vivo, a crise defensiva do Galo e a estratégia do Tricolor Paulista para lidar com a maratona de jogos.
📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje
Atenção, torcedor: este clássico interestadual não terá transmissão na TV aberta ou no SporTV. Quem quiser acompanhar cada lance direto de Belo Horizonte terá apenas uma opção oficial:
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Horário: 20h (de Brasília).
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Transmissão: Premiere (exclusivo no sistema de pay-per-view para todo o Brasil).
📋 Prováveis Escalações: Retorno de Hulk e Lucas Moura fora
Tanto Eduardo Domínguez quanto Roger Machado precisaram quebrar a cabeça para definir os titulares desta noite. O Galo sofre na defesa, enquanto o São Paulo foca na preservação de seus principais astros.
A situação do Atlético-MG: O técnico do Galo tem uma enorme dor de cabeça no setor defensivo. Ruan Tressoldi está suspenso (terceiro amarelo) e Vitor Hugo segue no departamento médico. Como Lyanco ainda não tem ritmo de jogo após cirurgia, a zaga deve ser formada por Iván Román e Júnior Alonso. A boa notícia fica no ataque: Dudu e o ídolo Hulk, que foram poupados no último jogo, retornam ao time titular.
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O provável Galo: Everson; Natanael, Román, Júnior Alonso e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu e Hulk.
A situação do São Paulo: Pelo lado do Tricolor, o técnico Roger Machado fará testes e deve rodar o elenco devido à sequência pesada de jogos e ao gramado sintético da Arena MRV. O craque Lucas Moura, crítico assumido desse tipo de piso, será preservado de olho no clássico “Choque-Rei” contra o Palmeiras no fim de semana.
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O provável Tricolor: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (ou Arboleda), Sabino e Enzo; Danielzinho (ou Pablo Maia), Marcos Antônio, Bobadilla e Cauly; Luciano e Calleri.
⚖️ Arbitragem do Jogo
A CBF escalou a seguinte equipe de arbitragem para o confronto em Minas Gerais:
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Árbitro Principal: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
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Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
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Árbitro de Vídeo (VAR): Caio Max Augusto Vieira (GO)
Por: Redação ContilNet