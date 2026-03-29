Ator de Blue Bloods, Alex Duong, morre aos 42 anos após câncer raro

O mundo do entretenimento amanheceu em luto neste domingo (29) com a confirmação da morte do ator e comediante Alex Duong, aos 42 anos. Segundo informações confirmadas pela amiga próxima Hilarie Steele ao portal TMZ, Duong faleceu na manhã de sábado (28), no Hospital St. John’s, em Santa Monica, Califórnia. O artista estava rodeado por familiares e amigos próximos em seus momentos finais.

A batalha de Alex contra a doença durou cerca de um ano. Ele foi diagnosticado com rabdomiossarcoma alveolar, um tipo de câncer de tecidos moles extremamente agressivo e raro. O primeiro sinal de alerta surgiu através de dores de cabeça intensas e persistentes atrás de um dos olhos, o que levou aos exames que confirmaram a patologia. Alex deixa a esposa, Cristina Duong, e a filha do casal, Everest, de apenas cinco anos.

Contexto: A Trajetória de Alex Duong

Alex Duong construiu uma carreira sólida e multifacetada em Hollywood, transitando com facilidade entre a comédia stand-up e o drama televisivo. Sua versatilidade o tornou um rosto familiar para o grande público em produções de peso:

Televisão e Drama: O ator ganhou destaque nacional por sua participação na aclamada série policial “Blue Bloods” (da CBS), onde demonstrou sua capacidade dramática em um ambiente de alta pressão.

Comédia e “Roast”: No mundo da comédia, Alex era uma figura central no “Jeff Ross Presents Roast Battle” . Ele era conhecido por sua língua afiada e rapidez de raciocínio, tornando-se um dos favoritos nas competições de insultos cômicos que viralizaram nos Estados Unidos.

Presença de Palco: Além da TV, Duong era um veterano dos palcos de Los Angeles, frequentando clubes icônicos de comédia e servindo de mentor para novos talentos que buscavam espaço na indústria.

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A morte de Alex Duong interrompe uma carreira que ainda prometia muitos frutos. Colegas de profissão e fãs inundaram as redes sociais com homenagens, destacando não apenas seu talento técnico, mas sua resiliência durante o doloroso tratamento. O ContilNet se solidariza com a família e admiradores deste grande artista que partiu precocemente.