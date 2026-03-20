Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86

O mundo se despede hoje de uma de suas figuras mais resilientes e icônicas. Chuck Norris, o mestre das artes marciais que se tornou um fenômeno global no cinema e na cultura pop, morreu aos 86 anos na manhã da última quinta-feira (19/3), no Havaí. A notícia, que inicialmente circulou pelo site TMZ, foi confirmada pela família em um comunicado oficial que descreve a partida do ator como um momento de paz, cercado por seus entes queridos.
De acordo com a Revista Quem, Norris havia sido hospitalizado recentemente após uma emergência médica. A notícia choca os fãs, especialmente porque, no dia 10 de março, o ator celebrou seu aniversário postando um vídeo de treino de boxe com a legenda profética: “Não envelheço… eu evoluo”.
Emergência súbita e homenagens
Apesar de ter enfrentado problemas cardíacos graves em 2017, Chuck Norris mantinha uma rotina ativa. Amigos relatam que, apenas um dia antes de falecer, ele treinava normalmente em Kauai e demonstrava muito bom humor.
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Comunicado da Família: Os familiares destacaram que, para o mundo, ele era um símbolo de força, mas para eles, era um marido e pai dedicado. Pediram privacidade para lidar com a perda.
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Repercussão Global: Lutadores como Eddie Hall e Stephen “Wonderboy” Thompson lamentaram a morte. Nas redes sociais, fãs resgataram os famosos “Chuck Norris Facts”, afirmando que “ele não morreu, apenas decidiu que era hora de descansar”.
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Devotamento à Família: Nos últimos anos, Chuck se afastou dos holofotes para cuidar da esposa, Gena O’Kelley, que enfrentou complicações de saúde, provando que seu maior papel era o de protetor da família.
Leia comunicado traduzido na íntegra:
É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.
Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.
Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento.
Obrigada por amá-lo junto conosco.
Com carinho,
Família Norris
Perfil do astro: Carlos Ray “Chuck” Norris
Confira os marcos da trajetória do homem que se tornou sinônimo de invencibilidade:
|Categoria
|Detalhes da Vida e Carreira
|Nascimento
|Março de 1940 (Oklahoma, EUA)
|Carreira Militar
|Veterano da Força Aérea dos EUA
|Artes Marciais
|Campeão Mundial de Karatê (Peso Médio)
|Papel Marcante
|Cordell Walker em Walker, Texas Ranger
|Último Post
|Vídeo de treino de boxe aos 86 anos
|Filhos
|Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee
A trajetória de Chuck Norris começou no exército e passou por embates lendários no cinema, como a luta contra Bruce Lee em O Voo do Dragão (1972). Segundo a Revista Quem, ele não foi apenas um herói de filmes de ação, mas uma “instituição” que inspirou gerações pela disciplina e resiliência. Sua partida deixa um vazio no gênero de artes marciais, mas seu legado de força, fé e compromisso com o próximo permanece intacto. Como diziam os memes que o imortalizaram: o mundo não perdeu Chuck Norris, ele apenas subiu de nível.