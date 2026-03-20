Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86

O mundo se despede hoje de uma de suas figuras mais resilientes e icônicas. Chuck Norris, o mestre das artes marciais que se tornou um fenômeno global no cinema e na cultura pop, morreu aos 86 anos na manhã da última quinta-feira (19/3), no Havaí. A notícia, que inicialmente circulou pelo site TMZ, foi confirmada pela família em um comunicado oficial que descreve a partida do ator como um momento de paz, cercado por seus entes queridos.

De acordo com a Revista Quem, Norris havia sido hospitalizado recentemente após uma emergência médica. A notícia choca os fãs, especialmente porque, no dia 10 de março, o ator celebrou seu aniversário postando um vídeo de treino de boxe com a legenda profética: “Não envelheço… eu evoluo”.

Emergência súbita e homenagens

Apesar de ter enfrentado problemas cardíacos graves em 2017, Chuck Norris mantinha uma rotina ativa. Amigos relatam que, apenas um dia antes de falecer, ele treinava normalmente em Kauai e demonstrava muito bom humor.

Comunicado da Família: Os familiares destacaram que, para o mundo, ele era um símbolo de força, mas para eles, era um marido e pai dedicado. Pediram privacidade para lidar com a perda.

Repercussão Global: Lutadores como Eddie Hall e Stephen “Wonderboy” Thompson lamentaram a morte. Nas redes sociais, fãs resgataram os famosos “Chuck Norris Facts”, afirmando que “ele não morreu, apenas decidiu que era hora de descansar”.

Devotamento à Família: Nos últimos anos, Chuck se afastou dos holofotes para cuidar da esposa, Gena O’Kelley, que enfrentou complicações de saúde, provando que seu maior papel era o de protetor da família.

Leia comunicado traduzido na íntegra:

É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.

Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas. Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos. Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento. Obrigada por amá-lo junto conosco.

Com carinho,

Família Norris

Perfil do astro: Carlos Ray “Chuck” Norris

Confira os marcos da trajetória do homem que se tornou sinônimo de invencibilidade:

Categoria Detalhes da Vida e Carreira Nascimento Março de 1940 (Oklahoma, EUA) Carreira Militar Veterano da Força Aérea dos EUA Artes Marciais Campeão Mundial de Karatê (Peso Médio) Papel Marcante Cordell Walker em Walker, Texas Ranger Último Post Vídeo de treino de boxe aos 86 anos Filhos Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee

A trajetória de Chuck Norris começou no exército e passou por embates lendários no cinema, como a luta contra Bruce Lee em O Voo do Dragão (1972). Segundo a Revista Quem, ele não foi apenas um herói de filmes de ação, mas uma “instituição” que inspirou gerações pela disciplina e resiliência. Sua partida deixa um vazio no gênero de artes marciais, mas seu legado de força, fé e compromisso com o próximo permanece intacto. Como diziam os memes que o imortalizaram: o mundo não perdeu Chuck Norris, ele apenas subiu de nível.