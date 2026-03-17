Atriz Giovanna Antonelli vem ao Acre participar de evento do Sebrae para público feminino

Rio Branco vai sediar, no próximo dia 6 de abril, a Caravana Sebrae Delas. O encontro itinerante do Sebrae, dedicado para mulheres que estão à frente de pequenos negócios, será realizado com a presença da atriz e empreendedora Giovanna Antonelli.

O evento, com a presença da atriz e empreendedora, foi divulgado no perfil do Sebrae Acre. “Um encontro inspirador para mulheres que querem empreender, crescer e transformar seus negócios. Fique ligada que em breve teremos mais informações”, informa a publicação.

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O Sebrae Delas é um programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres.

Giovanna Antonelli é uma das atrizes mais famosas do Brasil, com uma carreira consolidada em novelas, cinema e teatro, com personagens como Capitu, de Laços de Família, Jade, de O Clone, Helô, de Salve Jorge e Travessia, Bárbara, de Da Cor do Pecado, e Atena, de A Regra do Jogo. Além do sucesso nas telas, ela também é empreendedora, sendo sócia-fundadora de uma rede de depilação a laser.