29/03/2026
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Avanço na educação: com apoio de Socorro Neri, escola é entregue na Vila Campinas

Com estrutura moderna, a escola atenderá quase 200 alunos do ensino fundamental I e II

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Com apoio de Socorro Neri, escola é entregue na Vila Campinas
Com apoio de Socorro Neri, escola é entregue na Vila Campinas/Foto: Assessoria

A deputada federal Socorro Neri participou, no sábado (28), da entrega da Escola João Batista Lopes de Lima, na Vila Campinas, em Plácido de Castro. A unidade escolar recebeu investimentos do mandato da parlamentar, que destinou recursos para a climatização de todas as salas, aquisição de mobiliário e equipamentos de tecnologia educacional.

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Com estrutura moderna, a escola atenderá quase 200 alunos do ensino fundamental I e II, garantindo melhores condições de aprendizagem, conforto térmico e acesso a ferramentas pedagógicas atualizadas.

A escola atenderá quase 200 alunos do ensino fundamental I e II

A escola atenderá quase 200 alunos do ensino fundamental I e II

Durante a entrega, a parlamentar acreana destacou o papel transformador da educação e reafirmou o compromisso do seu mandato com a área.

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“Educação, na verdade, é o que transforma as pessoas, a vida delas e, consequentemente, a nossa sociedade. Com essa entrega que tive o orgulho de apoiar, a gente observa um trabalho muito cuidadoso da Prefeitura de Plácido de Castro para fazer com que a educação aconteça cada vez mais com qualidade”, afirmou a deputada.

O prefeito Camilo Silva ressaltou a importância da parceria com o mandato da parlamentar para viabilizar a estrutura da escola.

“Com esse importante apoio da deputada Socorro Neri, a escola conta agora com salas modernas e confortáveis, além de uma sala exclusiva para pesquisas equipadas com materiais de última geração, cantina e parque de diversão.”, destacou.

A entrega da unidade também contou com parceria do Governo do Estado, com o envio de kits escolares aos estudantes, reforçando o compromisso conjunto com a qualidade da educação pública no Acre.

Assessoria

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