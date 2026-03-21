Avião cai durante aula em aeroclube de Manaus e instrutor morre

Um avião de pequeno porte caiu durante uma aula de instrução no Aeroclube de Manaus, na manhã deste sábado (21), e deixou um instrutor morto. O acidente ocorreu durante um voo de treinamento, prática comum na formação de pilotos.

De acordo com as informações iniciais, o instrutor pilotava a aeronave no momento da queda e morreu ainda no local. O aluno que também estava a bordo foi resgatado com vida e encaminhado em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A aeronave, um monomotor modelo Cessna 152, era utilizada para treinamento de pilotos e caiu logo após a decolagem, nas proximidades da pista do aeródromo.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de segurança foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia e para garantir a segurança no local do acidente.

As causas da queda ainda são desconhecidas e devem ser investigadas por órgãos responsáveis pela aviação civil, que irão apurar as circunstâncias do acidente.