Avião com André Mendonça tem voo cancelado após necessidade de inspeção

Um incidente logístico marcou a viagem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite da última quinta-feira (19/3). O magistrado, que cumpria agenda em Brasília e participou da sessão plenária da Corte, embarcava com destino ao Rio de Janeiro quando o voo precisou ser interrompido antes mesmo de iniciar os procedimentos de pista. A situação exigiu uma rápida readequação da malha aérea para os passageiros que seguiam do Aeroporto Internacional de Brasília para o Santos Dumont.

De acordo com informações apuradas pelo portal Metrópoles, o ministro já se encontra em solo carioca nesta sexta-feira (20/3), onde cumpre compromissos acadêmicos. Mendonça conseguiu embarcar em outra aeronave ainda na noite de ontem para garantir sua participação em uma palestra programada na capital fluminense.

Nota da companhia e esclarecimentos

Diferente das primeiras informações sobre uma falha mecânica grave, a companhia aérea Latam emitiu um comunicado detalhando a natureza da interrupção do voo LA3796 que transportava André Mendonça.

Causa Preventiva: A empresa informou que o cancelamento ocorreu para uma inspeção detalhada na aeronave, devido à suspeita de danos causados por uma colisão com ave (bird strike) ocorrida em um trecho anterior.

Procedimento Padrão: A decisão foi tomada antes do pushback (manobra inicial de taxiamento), o que tecnicamente descarta a ocorrência de uma “decolagem abortada” em alta velocidade.

Assistência: A Latam reforçou que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, oferecendo reacomodação e suporte para minimizar os transtornos causados pelo atraso.

Detalhes do incidente: Ministro André Mendonça (2026)

Confira os dados consolidados sobre o ocorrido com a aeronave da Latam:

Item do Incidente Informação Oficial Passageiro Notável Ministro André Mendonça (STF) Companhia Aérea Latam (Voo LA3796) Trecho Brasília (BSB) ➔ Rio de Janeiro (SDU) Motivo do Cancelamento Inspeção preventiva (Suspeita de colisão com ave) Status do Ministro Reacomodado e já presente no Rio de Janeiro Data da Ocorrência 19 de março de 2026

Apesar do susto inicial, a operação seguiu os protocolos rigorosos de segurança da aviação civil. Segundo o levantamento do Metrópoles, o ministro André Mendonça seguiu sua agenda normalmente nesta manhã. O incidente serve como um lembrete da importância das manutenções preventivas, especialmente em aeronaves que operam rotas frequentes entre as capitais, onde a presença de aves nas proximidades das pistas é um fator de risco constantemente monitorado pelas autoridades aeroportuárias brasileiras.