Avião com André Mendonça tem voo cancelado após necessidade de inspeção

Um incidente logístico marcou a viagem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite da última quinta-feira (19/3). O magistrado, que cumpria agenda em Brasília e participou da sessão plenária da Corte, embarcava com destino ao Rio de Janeiro quando o voo precisou ser interrompido antes mesmo de iniciar os procedimentos de pista. A situação exigiu uma rápida readequação da malha aérea para os passageiros que seguiam do Aeroporto Internacional de Brasília para o Santos Dumont.
De acordo com informações apuradas pelo portal Metrópoles, o ministro já se encontra em solo carioca nesta sexta-feira (20/3), onde cumpre compromissos acadêmicos. Mendonça conseguiu embarcar em outra aeronave ainda na noite de ontem para garantir sua participação em uma palestra programada na capital fluminense.
Nota da companhia e esclarecimentos
Diferente das primeiras informações sobre uma falha mecânica grave, a companhia aérea Latam emitiu um comunicado detalhando a natureza da interrupção do voo LA3796 que transportava André Mendonça.
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Causa Preventiva: A empresa informou que o cancelamento ocorreu para uma inspeção detalhada na aeronave, devido à suspeita de danos causados por uma colisão com ave (bird strike) ocorrida em um trecho anterior.
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Procedimento Padrão: A decisão foi tomada antes do pushback (manobra inicial de taxiamento), o que tecnicamente descarta a ocorrência de uma “decolagem abortada” em alta velocidade.
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Assistência: A Latam reforçou que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, oferecendo reacomodação e suporte para minimizar os transtornos causados pelo atraso.
Detalhes do incidente: Ministro André Mendonça (2026)
Confira os dados consolidados sobre o ocorrido com a aeronave da Latam:
|Item do Incidente
|Informação Oficial
|Passageiro Notável
|Ministro André Mendonça (STF)
|Companhia Aérea
|Latam (Voo LA3796)
|Trecho
|Brasília (BSB) ➔ Rio de Janeiro (SDU)
|Motivo do Cancelamento
|Inspeção preventiva (Suspeita de colisão com ave)
|Status do Ministro
|Reacomodado e já presente no Rio de Janeiro
|Data da Ocorrência
|19 de março de 2026
Apesar do susto inicial, a operação seguiu os protocolos rigorosos de segurança da aviação civil. Segundo o levantamento do Metrópoles, o ministro André Mendonça seguiu sua agenda normalmente nesta manhã. O incidente serve como um lembrete da importância das manutenções preventivas, especialmente em aeronaves que operam rotas frequentes entre as capitais, onde a presença de aves nas proximidades das pistas é um fator de risco constantemente monitorado pelas autoridades aeroportuárias brasileiras.