19/03/2026
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Avião dos Bombeiros é usado pela primeira vez em transporte de órgãos no Acre

Para agilizar a chegada dos órgãos à capital acreana, duas aeronaves foram utilizadas ao mesmo tempo

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o uso da aeronave dos Bombeiros amplia a capacidade do estado em missões desse tipo
o uso da aeronave dos Bombeiros amplia a capacidade do estado em missões desse tipo | Foto: Secom

Uma operação conjunta das forças de segurança do Acre garantiu o transporte rápido de dois fígados do município de Cacoal, em Rondônia, até Rio Branco, na quarta-feira (18). A ação foi coordenada pelo governo do Estado e marcou o primeiro uso da aeronave Caravan do Corpo de Bombeiros em uma missão de transporte de órgãos para transplante.

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Para agilizar a chegada dos órgãos à capital acreana, duas aeronaves foram utilizadas ao mesmo tempo. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) levou o primeiro fígado, que já havia sido retirado e precisava chegar com urgência para o início da cirurgia. Já o avião Caravan transportou a equipe médica e o segundo órgão.

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), esse tipo de operação exige decisões rápidas, já que o tempo entre a retirada do órgão e o transplante é curto. Por isso, o planejamento e a execução acontecem quase simultaneamente, com mobilização imediata das equipes e aeronaves disponíveis.

A integração entre o Corpo de Bombeiros, o Ciopaer e a Sejusp foi apontada como essencial para o sucesso da missão. O trabalho conjunto permitiu reduzir o tempo de transporte e aumentar as chances de aproveitamento dos órgãos para os pacientes que aguardavam transplante.

De acordo com os responsáveis pela operação, o uso da aeronave dos Bombeiros amplia a capacidade do estado em missões desse tipo, fortalecendo a rede de apoio à saúde e possibilitando respostas mais rápidas em situações emergenciais.

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